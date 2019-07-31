Алтайские муниципалитеты получат 80 млн рублей на мусорные контейнеры

Новости 23.08.2019 9:35 536

80 млн рублей будет выделено по поручению губернатора муниципалитетам Алтайского края на приобретение контейнеров под твердые коммунальные отходы. Об этом стало известно на заседании краевой комиссии по местному самоуправлению, информирует сайт регионального правительства.

На сегодняшний день услугу по обращению с ТКО предоставляют в 394 населенных пунктах, услугой охвачены более 1,89 млн человек (80,4% населения). Сложности, которые возникли при реализации реформы, связаны как с недостаточностью полигонов для размещения отходов, отсутствием в населенных пунктах контейнерных площадок или актуальных схем их размещения, так и недостаточной информированностью жителей о новых правилах обращения с отходами.

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Для решения вопроса организации и оснащения в населенных пунктах Алтайского края площадок под сбор отходов по поручению губернатора будет выделено 80 млн рублей. На эти средства приобретут контейнеры для накопления ТКО. На уровне краевого Минстроя ведется работа по исполнению этого поручения. Распределять средства по муниципалитетам будут, исходя из численности жителей территорий, где услугу по обращению с ТКО оказывают региональные операторы (за исключением городских округов).

«Финансовая поддержка будет оказана при предоставлении соответствующего пакета документов - утвержденной и согласованной схемы размещения мест накопления ТКО, графика вывоза ТКО, списка планируемых мест, на которых будут установлены контейнеры, и расчета стоимости их приобретения», - пояснил замминистра, начальник управления по ЖКХ краевого Минстроя Андрей Голубцов.

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Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по созданию площадок накопления ТКО. К середине сентября должны быть сформированы схемы их размещения в муниципалитетах, также будет активизирована работа с населением.