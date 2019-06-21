ФАС вновь преследует новосибирского регоператора. За что на этот раз?

Новости 23.08.2019 14:55 113

В ходе мониторинга сайта госзакупок антимонопольное ведомство обнаружило, что на территории Новосибирской области компания «Экология-Новосибирск» провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе, что противоречит Правилам проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Антимонопольщики установили, что региональный оператор создавал единственному выбранному им поставщику, более выгодные условия, чем те, что были указаны в документации об электронном аукционе. Так, проведя аукцион и признав его несостоявшимся по причине отсутствия заявок, ООО «Экология-Новосибирск» увеличило цену договора на оказание услуг по транспортированию ТКО на 45,9 млн. рублей и заключило контракт с единственным поставщиком.

Тариф на захоронение мусора в Новосибирске повысили почти в два раза Новости 21.06.2019 19:40 Тарифы на захоронение ТКО увеличили, а единый тариф для населения станет меньше 270

Условия размещенных на торговой площадке договоров включали требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательства в виде банковской гарантии. Её размер составлял 20% от начальной (максимальной) цены договора. Однако в договорах, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика, предусмотрен размер в 10%, что в 2 раза ниже обеспечения, предусмотренного на аукционе.

«В силу антимонопольного законодательства компания занимает доминирующее положение на территории Новосибирской области, что позволяет ей оказывать влияние на товарный рынок. Потребителями услуг ООО «Экология-Новосибирск» являются население и юридические лица Новосибирской области, у которых отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, т.к. организация является региональным оператором в этом субъекте РФ», – гласит текст релиза ФАС.

Таким образом, указанные условия договоров приводят к ущемлению законных прав и интересов участников рынка и ограничению конкуренции. За нарушение антимонопольного законодательства регоператору грозит штраф, размер которого определит суд.

В начале августа «Коммерсант» писал о конфликте между ООО «Экология-Новосибирск» и сотрудничавшими с компанией ранее перевозчиками, которые заявляли о задержке выплат за исполненную работу. Перевозчики обращались в ФАС с просьбой выдать регоператору предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Кроме того, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову ими было направлено письмо, гласившее, что «по предварительным расчетам, регоператор сформировал задолженность перед транспортными компаниями и полигонами в сумме более 700 млн руб.». Генеральный директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев сообщил, что письмо подписали девять компаний из 12.