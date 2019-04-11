Губернатор выиграл суд у думы Иркутска, отказавшейся отправлять в отставку депутатов

Новости 23.08.2019 8:15 218

Иркутский областной суд, рассмотрев иск губернатора Сергея Левченко, признал незаконными отдельные положения порядка досрочного прекращения полномочий муниципальных должностных лиц Иркутска за нарушение антикоррупционного законодательства.

"Руководствуясь этим муниципальным актом, дума Иркутска несколько раз откладывала рассмотрение заявлений главы региона в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционные нормы, тем самым затягивая принятие решений", - пишет "Интерфакс-Сибирь".

Облсуд признал незаконными положения, которые обязывали губернатора, наряду с заявлением о досрочном прекращении полномочий, предоставлять гордуме иные документы, не предусмотренные федеральным и областным законодательством.

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"Губернатор неоднократно указывал думе Иркутска на незаконность таких требований, направляя соответствующие письма с разъяснением законодательства. Более того, прокуратура Иркутска в апреле 2019 года внесла в думу представление. Однако на очередном заседании дума не прекратила полномочия депутатов Ивана Гущина, Анатолия Аблова и Александра Панько, тем самым не выполнив требования федерального закона", - подчеркивается в сообщении.

По данным облправительства, до настоящего времени заявления губернатора в отношении данных депутатов дума Иркутска не рассмотрела.

При этом, как ранее сообщалось, срок полномочий действующего состава думы Иркутска истекает осенью 2019 года. Выборы новых депутатов состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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Сообщалось также, что в начале текущего года Левченко направлял в думу Иркутска заявления о досрочном сложении полномочий трех депутатов, допустивших антикоррупционные нарушения. Гордума перенесла рассмотрение этих вопросов на неопределенный срок, запросив доказательства нарушений. Губернатор пообещал направить иск в суд, поскольку данное требование противоречит федеральному законодательству.

По данным избиркома, на выборах депутатов думы Иркутска, из числа которых избирается мэр города, зарегистрировано 255 кандидатов, в том числе 72 самовыдвиженца, по 35 - от "Единой России" и КПРФ, по 33 - от ЛДПР и "Гражданской платформы", 32 - от "Справедливой России", 15 - от "Коммунистической Партии Социальной Справедливости". Действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников баллотируется от "Единой России" по одномандатному округу.

Согласно уставу Иркутска, срок полномочий мэра истекает в марте 2020 года. Если Бердников победит на выборах и станет депутатом, ему придется досрочно сложить полномочия. Тогда новый состав думы выберет нового мэра.