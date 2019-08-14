Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос о сокращенной рабочей неделе

Новости 23.08.2019 8:45 324

Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду проработать вопрос о перспективах производительности труда и социальной сферы в случае введения четырехдневной рабочей недели. Позиция по данному вопросу должна быть представлена 30 сентября текущего года. Об этом сообщают «Известия».

В документе постановлений говорится о том, что чиновники должны оценить влияние рабочей недели размеров в четыре дня на экономику страны и социальную сферу. Вопрос будет проработан совместно с Федерацией независимых профсоюзов России, которые ранее выступили за введение сокращенной рабочей недели. Также в проект будет включено мнение Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Ранее Дмитрий Медведев, во время конференции в Женеве предположил, что технологический прогресс в будущем способен привести к сокращению рабочей недели. Он также привел пример нескольких предприятий, которые улучшили свое положение после сокращения рабочей недели для своих работников.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — сказал российский премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.Минтруд ранее заявлял, что сократить рабочую неделю можно уже сейчас, так как законом предусмотрен только максимальный порог в 40 часов. Напротив, минимальный порог отсутствует.

Несмотря на возможность больше отдыхать, почти половина россиян (48%) высказали отрицательное отношение к сокращении рабочей недели из-за страха потерять в зарплате.