Российский банк намерен купить долю в 2ГИС - СМИ

Новости 22.08.2019 19:15 28

Сбербанк может приобрести долю в 2ГИС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами госбанка.

Далее издание указывает, что топ-менеджер крупной интернет-компании, название которой не разглашается, утверждает, что предложение о продаже бизнеса исходило от владельцев 2ГИС. Представители Сбербанка и 2ГИС отказались давать комментарии.

По данным Mediascope, 2ГИС входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2019 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек. В пресс-службе 2ГИС уточнили, что, по их данным, в июле 2019 года приложение запускалось на 49,3 млн устройств.