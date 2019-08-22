Около 300 учеников остались без школы в Рубцовске за неделю до 1 сентября

Новости 22.08.2019 18:35 51

Накануне учебного года здание лицея №9 в Рубцовске признали аварийным, передают «Вести22». Постройку, которой исполнилось 72 года, ни разу капитально не ремонтировали. Всего 295 учеников придётся распределять по другим школам города.

Как оказалось, запрет на эксплуатацию связан с отсутствием бетонных перемычек в окнах. Учащихся и педагогов сейчас экстренно распределяют по другим учебным заведениям.

Ремонт был запланирован на следующий год, но комиссия, которая обследовала школу, установила: продолжать учебный процесс здесь опасно. Согласно результатам проверки, деревянные перемычки в окнах вместо долговечных бетонных в любой момент могут «сложиться». Из-за этого и другие конструкции могут начать рушиться. Таким образом, перекрытия в школе также сделаны из дерева, а всё здание стоит на ненадежном фундаменте.

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Говоря о педагогах, то власти планируют их перевести в другие образовательные организации. С учётом дефицита кадров мест хватит всем.

Начальник управления образования Рубцовска Алексей Мищерин отметил, что в настоящий момент совместно с Министерством образования и науки Алтайского края, с Правительством Алтайского края прорабатывается вопрос о судьбе данного здания. Он пояснил, что будет сделан капитальный ремонт, либо намечено строительство нового современного здания школы.