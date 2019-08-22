Единороссы прокомментировали скандал в Бийской гордуме

Новости 22.08.2019 18:10 113

В заседании Бийской Думы было предложено объявить перерыв в силу ненадлежащей подготовки вопроса аппаратом и профильным комитетом. Все из-за того, что в проектах решений предлагалось принять ответ на представление прокурора, а не рассмотреть вопрос на сессии в соответствии с решением Бийского городского суда. Об этом «Политсибру» сообщили в реготделении партии «Единая Россия» в Алтайском крае.

В повестку заседания Бийской гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от «Единой России» (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков), одного от КПРФ (Александр Хлыновский). Представители партии объяснили, что в силу противоречий в позициях фракций по данному вопросу было принято решение не продолжать заседание — отложить его.

«Отметим, что позицию касаемо смягчения ответственности за лишение мандатов на федеральном уровне поддержали все четыре парламентский фракции, однако на нашем уровне видимо не все разделяют позиции вышестоящих коллег».

Соответственно, на данный момент состав Думы города Бийска сохранен. Были соблюдены интересы избирателей трех партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Вопрос о мандатах депутатов Думы города Бийска будет рассмотрен на ближайшем заседании.

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Также был дан комментарий о грядущих изменениях в законодательстве, затрагивающих вопросы наказания депутатов, допустивших ошибки в своих декларациях.

Напомним, что проект закона о смягчении наказания для депутатов будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС, 29 августа. Местные единороссы уточняют, что решение об изменениях обусловлено изменениями в федеральном законе.

Меры по смягчению наказания депутатам за несущественные неточности в декларациях предложил член Совета Федерации единоросс Андрей Турчак. Поправки были внесены в федеральный закон. Они касались, в том числе меры ответственности за несущественные неточности в декларациях о доходах муниципальных депутатов.

В июле 2019 года они были приняты Госдумой («за» проголосовали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), их одобрил Совет Федерации, подписал Президент России, затем они вступили в силу. Теперь, для соответствия с федеральным законом, нужно принять соответствующие изменения в законе региональном, что и собирается сделать Алтайское краевое Законодательное Собрание на ближайшей сессии 29 августа.

«Поправки предусматривают разделение мер ответственности за неточности в декларациях муниципальных депутатов. Например, предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие. Лишение мандата тоже остается, но как крайняя форма ответственности», - сказали в партии.

Однако, порядок применения ответственности будет регламентирован и в муниципальных правовых актах, которые должны будут приниматься после вступления в силу краевого закона. Что касается депутатских мандатов, то в партии предполагают, что с учетом изменений в федеральном законе и до принятия изменений в законе местном, вопрос о принятии конкретных мер ответственности целесообразно отложить.

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Многие полагают, что после принятия закона, депутаты Барнаульской и Бийской городских дум, смогут избежать лишения мандатов, однако этот вопрос является спорным, так как федеральными властями не предусмотрена обратная сила закона.

Председатель комитета по правовой политике в АКЗС Андрей Осипов объяснил «Политсибру», что вопрос о смягчении наказания депутатам будет рассматриваться только в случае незначительности нарушения.

«Да, обратная сила законом не предусмотрена, но внимание обращает тот факт, что персональное дело провинившегося может быть рассмотрено в течение шести месяцев со дня признания судом факта нарушения. Однако закон будет приниматься только в первом чтении, потому что необходимо провести антикоррупционную экспертизу со стороны прокуратуры, ознакомиться с предложениями и дополнениями муниципалитетов. Только после сбора всех мнений, может быть в сентябре, закон будет рассматриваться во втором чтении», - объяснил он.

Андрей Осипов также дал понять, что в конечном итоге меру наказания должны определять непосредственно муниципалитеты. Что касается понятия «незначительных неточностей», то этот вопрос, по словам депутата, также требует четких параметров.