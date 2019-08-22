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Закон обратной силы не имеет, или Почему бийские депутаты тянут со сложением полномочий?

Новости
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Сегодняшнее заседание Бийской гордумы продемонстрировало любопытный правовой прецедент. Дело в том, что несмотря на покинувших зал 10 единороссов, оставшиеся 14 депутатов (в том числе и четверо из фракции ЕР) приняли несколько решений. В частности, успели лишить полномочий своих коллег, допустивших ошибки в декларациях. Но признать голосование легитимным вряд ли получится.

После ухода председателя БГД Сергея Ларейкина вести заседание стала его заместитель Елена Речкова. Однако на этом сложности не закончились: оказалось некому оформлять протокол, так как сотрудник аппарата думы удалилась вслед за частью депутатов, сообщил "Политсибру" источник в гордуме.

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Оставшиеся народные избранники поручили вести протокол депутату Олесе Тырышкиной. 14 человек приняли совместное решение, что поскольку Сергей Ларейкин объявил перерыв, а не прекратил заседание, его следует продолжить. С другой стороны, для принятия решений по отдельным вопросам требовалось квалифицированное большинство от списочного состава БГД, а именно 16 голосов. В настоящее время в БГД 28 человек (еще двоих изберут в сентябре), следовательно, достичь в нынешней конфигурации желаемого было нельзя.

Тем не менее на голосование был поставлен вопрос о лишении мандатов 4-х человек. Это депутаты Игорь Степанов, Константин Белый (оба ЕР), Александр Хлыновский (КПРФ), Александр Вишняков (ЛДПР). В итоге всех, кроме Белого, лишили полномочий. Однако с юридической точки зрения последствий это голосование иметь, скорее всего, не будет, хотя оставшиеся на заседании депутаты и пытаются доказать свою правоту.

Тем временем нарушители остаются в БГД и надеются на скорейшее принятие поправок в местный закон, позволяющий ограничиться предупреждением, а не лишением мандата. Впрочем, новый законопроект вряд ли будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие до 2019 года. Таким образом, депутатский корпус в Бийске вынужденно «поредеет» уже в ближайшие месяцы.

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Как показало время, наиболее оптимальным стал вариант, выбранный еще одним единороссом Александром Казаковым: добровольно сложить полномочия и, спустя короткое время, вновь заявиться на выборы. С большой долей вероятности, Казаков выиграет свой округ и через четыре месяца вновь получит статус депутата БГД.

Почему по этому пути не пошли остальные проштрафившиеся избранники - доподлинно неизвестно.

Напомним, ранее из-за декларационного скандала полномочий добровольно лишились единороссы Юрий Кудинов и Алексей Круглов, эсер Евгений Тиуков и "жириновец" Алексей Карасев.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Бийский рабочий", Сергей Кулыгин

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