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Еще один заброшенный долгострой может появиться в Барнауле

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Одна из барнаульских новостроек из-за изменений в долевом законе попала в зону риска. Речь идет о  ЖК «Полярная звезда» на ул. Папанинцев, 143-145 от ООО «Милан».  Об этом сообщил руководитель строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко на пресс-конференции, организованном Союзом строителей Алтайского края.

По его словам, из 95-ти строящихся сегодня многоквартирных домов шесть уже перешли на проектное финансирование и привлечение средств граждан на специальные счета эскроу.

Другие 50 объектов разрешили достроить по старым правилам, на днях к ним должны присоединиться еще семь. Все они соответствуют установленным критериям (10% проданных квартир и 30% готовности). После 1 октября в список добавится еще 21 объект ЖК. К слову, до этого времени застройщики должны своими силами только довести готовность до 30%, так как первому критерию они уже соответствуют.

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«Отдельно скажу про один дом, который мы сегодня считаем проблемным – на ул. Папанинцев, 143-145. Застройщик намерен доводить его до 30%-й готовности своими силами, но мы с Минстроем и Союзом строителей держим руку на пульсе, чтобы там не остались обманутыми дольщики. С ними заключено уже 106 договоров долевого участия (всего в доме 159 квартир, - прим. ред.), но готовность составляет всего 11%», - пояснил Олег Иванович.

При этом не все гладко может пойти и еще у двух проектов – ул. Промышленная, 6 (ЖК «Новая пристань» от ООО «Акватория», которая входит в СК «Сибирия») и ул. Советской армии, 83 (ЖК «Klever» от СЗ «Барнаулкапстрой»). Однако, Веремеинко заявил, что в этих случаях ведутся переговоры с банками, и есть все шансы получить поддержку кредиторов. Тогда как в ситуации с ЖК «Полярная звезда» такой уверенности у чиновников нет, передает «Алтайский портал недвижимости».

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Автор: Политсиб.ру

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