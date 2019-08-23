Алтайские специалисты рассказали всю правду о гибели пчел

Новости 23.08.2019 13:45 403

В настоящее время развитие растениеводства невозможно без использования пестицидов: гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, десикантов, дефолиантов, различных подкормок и других химических веществ. Это применяется для получения хорошего урожая, чтобы болезни и вредители не уничтожали посевы, зерно, овощи и фрукты.

Обработка производится наземным способом и с помощью авиации. Иногда эти обработки проводятся с нарушениями инструкции по использованию ядохимикатов. В ряде случаев не происходит оповещение о производимых работах, не учитываются погодные условия, используются токсичные вещества, которые наносят ущерб и вызывают гибель насекомых.

В последнее время участились жалобы пчеловодов на массовую гибель пчёл из-за отравления химикатами (пестицидами и инсектицидами).

Если пчеловод заметил, что началась гибель пчёл, то нужно как можно скорее принять меры и сделать всё юридически грамотно. Для этого необходимо оповестить ветеринарную службу района, полицию и местную администрацию.

Необходимо отобрать погибших пчёл, обязательно отбирать зелёную массу с участка, который посещали пчёлы. Всё это нужно делать быстро, потому что пестициды могут достаточно быстро разлагаться. Материал нужно отобрать в день обнаружения массовой гибели пчёл, отправить в течение одних-двух суток в лабораторию, если это по каким-то причинам невозможно, то пробы помещают в холодильник при температуре 0+6°С, но не более чем на 7 суток.

Важно, чтобы лаборатория, в которую будут отправлены пробы, имела оборудование и реактивы для исследования пестицидов, которыми предположительно отравились пчелы.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» (ФГБУ ЦНПВРЛ) проводятся исследования растительных (и других) материалов на остаточное количество пестицидов.