Двойной удар: французский ритейлер покидает Барнаул

Новости 22.08.2019 15:35 185

В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на неназванный источник.

«Ашан» выступает в роли якорных арендаторов торговых центров, принадлежащих соучредителю сети «Мария-Ра» Евгению Ракшину. Сам предприниматель информацию о расторжении договора с французской сетью не подтверждал, однако в отделе аренды ТЦ Galaxy журналистам сообщили, что не создающие трафика отделы заменяются, невзирая на бренд.

Формат гипермаркетов испытал надлом после кризиса 2015 года, когда на передний план выдвинулись ритейлеры, предлагающие покупателям более низкие цены и шаговую доступность магазинов. Этот процесс наблюдается в Барнауле с самого начала кризиса, когда город покинули О`Кей из ТРЦ «Праздничный», в 2016-м из «Арены» съехал «Магнит». «Ашану» же, расположенному в «Волне», не удалось выиграть конкуренцию с петербуржской «Лентой», посещаемость которой заметно выше. Впрочем, «Лента» впоследствии также перешла на формат супермаркетов. А вот «Холидей» перехода не выдержал и закрылся. Тем не менее, «Ашан» продолжал действовать в Барнауле вплоть до текущего года.

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Освобождаемые «Ашаном» площади достаточно обширны, поэтому вариантов их использования не так много. В числе наиболее вероятных называются фитнесс-центр (данный вариант уже пробуют реализовать другие ТЦ), использование площадей другим ритейлером (как в качестве торговой платформы, так и в качестве склада), либо превращение площадки в развлекательный центр.

Относительно последнего варианта стоит вспомнить слова Евгения Ракшина, который в 2017 году говорил, что ТРЦ становятся в первую очередь местом развлечения. Он предположил, что в отдаленной перспективе в ТРЦ будет все меньше торговой составляющей и все больше развлекательной.