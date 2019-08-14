Как в Барнауле наводят порядок возле контейнерных площадок?

Новости 23.08.2019 7:10 621

Барнаул – единственный из муниципалитетов региона выделил деньги на содержание контейнерных площадок в частном секторе. В бюджете города на это предусмотрено 6 млн 946 тысяч рублей. Речь идет только о тех площадках, собственникам которых является городская администрация.

Отметим, согласно контракту компания «ЭКО-Комплекс» следит за чистотой возле 505 контейнерных площадок и бункеров-накопителей, расположенных преимущественно в частном секторе краевого центра.

Начальник отдела коммунальных предприятий и услуг городского комитета ЖКХ Владимир Баев подчеркнул, что в 2019 году средства на содержание контейнерных площадок были выделены впервые, но на следующий год данная работа будет продолжена.

«В 2019 году выделено около 7 млн рублей. В соответствии с 44 федеральным законом заключен муниципальный контракт с компанией «ЭКО-Комплекс». Полномочия по содержанию контейнерных площадок находятся в компетенции муниципалитета. В соответствии с этим были предусмотрены финансовые средства на их содержание. Важно отметить, на участие в конкурсе заявилась только одна компания, из всех работающих сегодня на территории Барнаула перевозчиков – «Эко-Комплекс», - прокомментировал Баев.

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Как организована работа по сбору мусора?

Заместитель генерального директора компании «Эко-комплекс» Сергей Яремака ответил, как на предприятии организован целый комплекс работ по зачистке мусора. Согласно договору рабочие производят очистку мест размещения контейнеров и прилегающую территорию к ним на расстоянии не менее трех метров, покраску емкостей и их ремонт.

На сегодняшний день в городе работает шесть бригад зачистки. Они выезжают на линию ежедневно, при необходимости – и в выходные дни.

«Зачистка контейнерных площадок происходит в рамках утвержденного графика. По контракту каждую из них специальные бригады должны посещать раз в пять дней. Согласно техническому заданию, существует ручная и механизированная уборка. Для проведения зачистки «ЭКО-Комплексом» приобретен специальный автомобиль, который упрощает процедуру сбора мусора,- пояснил Сергей Яремака.

Ежедневно на барнаульский полигон поступает более 80 куб.м. отходов, собранных во время зачистки площадок. По объему это равноценно восьми автомобилям «КаМаЗ».

«Как правило, это отходы, которые не относятся к твердым коммунальным. Например, это отходы растительного происхождения – ветки кустарников или деревьев – они не должны находиться на контейнерной площадке. Однако мы все равно их убираем, чтобы поддерживать чистоту и порядок в частном секторе», - обратил внимание Яремака.

Иными словами, бюджетные деньги тратятся на уборку мусора, для которого контейнеры не предназначены. Именно их наличие ведёт к переполнению ёмкостей и беспорядку рядом с ними. Свой вклад в это вносят и юридические лица, не имеющие договоры на вывоз мусора.

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Самые проблемные контейнерные площадки

Заместитель генерального директора компании «Эко-комплекс» Сергей Яремака также указал, что многие площадки в частном секторе Барнаула находятся в неприглядном состоянии, причина в том, что население не доносит отходы до контейнера.

Отходы складируются местными жителями рядом с контейнером. Причем многие привозят мусор на машинах. В итоге вокруг тары, которая практически пустая, образуется различный хлам

Сотрудники компании «Эко-комплекс» утверждают, что наиболее проблемные контейнерные площадки с точки зрения порядка возле них находятся на улицах Правый берег пруда, Кутузова, Загородная, Бульвар 9-го января.

Штрафы за мусорный беспредел

Кстати, с июня этого года изменилась административная ответственность в области обращения с отходами. В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Добавим, муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию контейнерных площадок заключен с «ЭКО-Комплексом» до 31 декабря 2019 года.