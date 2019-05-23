Путин обсудит развитие угольной отрасли с сибирскими губернаторами

Новости 22.08.2019 16:05 141

Президент РФ Владимир Путин проведет 22 августа встречу с главами угледобывающих регионов Сибири и Далекого Востока, информирует пресс-служба Кремля.

В мероприятии, приуроченном ко Дню шахтера, примут участие главы регионов Кемеровской и Новосибирской областей, Республики Саха и Хакасия, Красноярского края и Забайкалья. В 2019 году День шахтера будет отмечаться 25 августа.

Главной темой диалога станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. «Также собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года»,- отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, на встрече будут присутствовать вице-премьер России Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и руководитель РЖД Олег Белозеров.