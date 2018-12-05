«Лиза-Алерт» и МЧС рассказали о плюсах совместной работы по поиску людей в Алтайском крае

Новости 22.08.2019 16:45 149

Поисковый отряд «Лиза-Алерт» в Алтайском крае все чаще сотрудничает в поиске пропавших в регионе с надзорными и спасательными ведомствами. Так, в одном из последних случаев в Солтонском районе, поиски пропавшей пенсионерки в лесу проводились совместно с районным звеном территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, среди которых сотрудники полиции, МЧС, противопожарной службы, районной и сельской администрации.

Из Барнаула были направлены 10 спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова (в составе группы – три кинологических расчета) и 5 спасателей краевого отряда. Всего в работах были задействованы около 50 человек, 12 единиц техники.

Представитель поискового отряда «Лиза-Алерт» Андрей Мамаев рассказал «Политсибру», что договоренность о правильном взаимодействии волонтеров с различными ведомствами существенно облегчает поиски людей.

«У отряда «Лиза-Алерт» есть группа волонтеров, опыт, определенная техника. У госструктур есть административный ресурс, способность мобилизации нужных сил и также есть техника. Также у нас подписано соглашение с ЦУКС МЧС России об информационном взаимодействии. В нем прописаны пункты, предусматривающие совместные мероприятия по поиску», - рассказал Мамаев.

Поиски довольно быстро дали результаты. Пенсионерку нашли. В медицинской помощи она не нуждалась. Спасателям было известно, что она потерялась, когда пошла в лес за грибами и не вернулась в назначенное время.

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По словам заместителя начальника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» Сергея Трубникова, количество случаев невозвращения людей домой увеличивается именно в период сезона сбора грибов и ягод. Данная тема не остается без внимания Правительства Алтайского края и органов местного самоуправления.

«В экстремальных ситуациях необходимо обращаться к экстренным службам по телефону «112» или «101». Если связи нет, то на телефоне появятся кнопки «Экстренный вызов» или «SOS». Примерно половину потерявшихся в лесу вывели именно по телефону», - говорит Трубников.

Он добавляет о необходимости тщательной подготовки выхода в лес. Помимо оповещения близких о своем намерении пойти в лес, нужно уточнить когда человек планирует свое возвращение. С собой нужно взять полностью заряженный телефон, небольшой запас воды, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. При себе должны быть продукты и индивидуальные лекарства. Одеваться нужно по погоде и желательно в яркие цвета. Обнаружить пропавшего в яркой одежде всегда легче. Светоотражающие элементы на одежде также будут преимуществом при поисках в ночное время. Кроме того, можно оставлять ориентиры при походе вглубь леса.

МЧС Алтайского края предупреждает, что избежать опасной ситуации всегда проще, чем действовать в сложившихся экстремальных обстоятельствах. Стоит отметить, что поисково-спасательные работы в природной среде требуют серьезных материальных затрат, привлечения большого количества сил и сопряжены с большими трудностями, поэтому, прежде чем отправиться в лес, рекомендуем вам правильно оценивать свои силы и возможности.

Если же вы все же потерялись, то следует остановиться и не паниковать. Желательно прислушаться к звукам. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к людям). Также можно идти вдоль линии электропередач. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни (здесь следует быть особенно осторожными). Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

Также важно помнить следующее:

- двигаться в темное время суток опасно;

- нельзя ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с дикими животными;

- не выходите на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;

- незнакомые дикоросы нельзя употреблять в пищу.

- нужно постараться связаться с экстренными службами про номерам 101, 112 или по единому федеральному номеру поискового отряда «Лиза-Алерт» +7 800 700 54 52.