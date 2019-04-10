Расширение 2.0. Виктор Томенко передает депутатам АКЗС новые полномочия

22.08.2019 15:20 254

Кандидатуры на должности руководителей краевых государственных унитарных предприятий (КГУП) будут согласовываться с региональным парламентом. С такой инициативой выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пишет сайт краевого правительства.

О подготовке проекта закона рассказала начальник регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова. Согласование с парламентариями назначения руководителей КГУПов связано, в том числе, с необходимостью совершенствования управления краевыми государственными унитарными предприятиями, повышения эффективности их работы и ответственности руководителей предприятий.

Виктор Томенко усиливает законодательную власть в регионе, добавив полномочий АКЗС Новости 10.04.2019 9:37 В частности Заксобрание будет согласовывать кандидатуры министров финансово-экономического блока 613

В настоящее время в регионе действует 21 краевое государственное унитарное предприятие. «Закон будет касаться всех государственных краевых унитарных предприятий, а не только социально значимых. Основная идея заключается в том, что назначение директоров таких предприятий - вопрос совместного ведения исполнительной и законодательной власти», - высказал свою позицию Виктор Томенко.

Участники заседания одобрили концепцию законопроекта. После доработки он будет внесен на рассмотрение в Алтайское Заксобрание.