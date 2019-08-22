Барнаульцы смогут купить «умные» автомобили Geely, оснащенные SIM-чипами МТС

Новости 22.08.2019 15:50 86

Компания МТС и международный автопроизводитель Geely начали сотрудничество, в рамках которого в автомобили, поставляемые в Россию, в том числе и в Алтайский край, на заводском конвейере начали устанавливать SIM-чипы оператора. МТС уже поставила на завод первую партию таких чипов. Их внедрят в 1 500 новых машин, которые будущие автовладельцы смогут приобрести уже осенью 2019 года.

Один из ведущих международных автопроизводителей - автоконцерн Geely, приступил к внедрению в предназначенные для российского рынка машины бортовые компьютеры с SIM-чипами МТС. Благодаря этому владельцы новых автомобилей этой марки смогут в течение первого года пользования бесплатно строить маршруты и искать заправки в навигаторе, слушать музыку и управлять сервисами с помощью голосового помощника. МТС обеспечит предоплаченный на год безлимитный трафик на ресурсы «Яндекс» и 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета в месяц на прочие сервисы.

SIM-чип МТС поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE. Внешне он похож на обычную SIM-карту формата «micro», но отличается от нее стойкостью к вибрациям и способностью работать в разных температурных диапазонах: при очень высоких (до +105 градусов по Цельсию) и очень низких (от -40 градусов по Цельсию).

При покупке автомобиля SIM-чип МТС сначала будет оформлен на официального автодилера, находящегося в Барнауле. А спустя год автовладелец может переоформить чип на себя: для этого ему нужно будет просто прийти в любой салон розничной сети МТС в регионе.

Первой моделью производителя в «умной» комплектации - с SIM-чипами МТС внутри - станет лидер продаж, популярный кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем второго поколения по цене 1 679 990 рублей. Барнаульцы смогут купить его уже осенью 2019 года.