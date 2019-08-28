Сбербанк рассказал о беспрецедентном снижении ипотечных ставок

Новости 27.08.2019 8:45 414

Сбербанк заявил о снижении процентных ставок по ряду ипотечных продуктов. Особое внимание специалисты обращают на снижение с 12 августа процентной ставки до 5% годовых по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Об этом сообщили управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин и его заместитель Максим Бауков.

Таким образом, снижение составило один процентный пункт. Семьи, в которых два и более ребенка, при условии рождения хотя бы одного из них после 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года, получают право получить кредит с господдержкой на покупку жилья.

«Изменения коснулись также и срока получения субсидий. Если раньше льготная ставка действовала до 5-ти лет, то теперь она распространяется на весь срок кредита. Изменение ставок направлено на то, чтобы сделать кредиты более доступными и интересными для клиентов», - сообщил Антон Милютин.

С 12 августа текущего года Сбербанк снизил процентные ставки и по всей линейке ипотечных кредитных продуктов, говорит Максим Бауков.

«Таким образом, на данный момент приобретение готового жилья при оформлении заявки на портале DomСlick.ru доступно для наших клиентов по ставке от 9,5%. Снижение составило 0,6%», - заявил он.

Для примера специалисты продемонстрировали работу с приложением. В качестве примера была указана стоимость квартиры в размере 2,3 млн рублей. Недвижимость должна быть зарегистрирована в приложении DomClick.ru.

По программе «Молодая семья», первоначальный взнос составляет 460 тыс. рублей (20%). При ставке 9,1% ежемесячный платеж составит 18 773 рублей.

В случае участия в программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» ставка будет 5%, при первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж составит 14 551 рубль.

Акция для Застройщиков при покупке квартиры у партнера участника программы «Субсидирования сроком кредита до 7 лет» ставка 7,6%. Ежемесячный платеж в таком случае составит 28 314 рублей.

По их словам, новые акции для молодых семей позволяют получать кредит по ставке от 9,1% на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Акция для застройщиков продолжает действовать, и теперь доступна по ставке 7,6% годовых, но при условии предоставления субсидии со стороны застройщиков на приобретаемый объект.

«Данные изменения связаны с движением ставок на рынке. Мы с вами видели снижение ключевой ставки Банка России. Этому примеру следует и Сбербанк, который старается быть в тренде и где-то даже его опережать», - объяснили сотрудники Сбербанка.

Нельзя не упомянуть и изменений, которые коснулись военной ипотеки. С 19 августа ставки снизились на 0,3 процентных пункта и теперь составили 9,2%. Данный вид ипотеки очень востребован среди ряда сотрудников министерства обороны.

Есть ряд изменений в таком явлении, как «ипотечные каникулы». С 31 июля вступил в силу закон о предоставлении «ипотечных каникул», Сбербанк начал принимать заявления от граждан. Заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может обратиться в банк с требованием о предоставлении ему льготного периода по оплате ежемесячных платежей. «Ипотечные каникулы» предполагают либо уменьшение размера платежей, либо отсрочку по их оплате. Льготный период может длиться до полугода, с продлением срока кредита. Подать заявку можно любым удобным способом: очно – через любой офис Сбербанка, или удаленно – через личный кабинет сопровождения клиента.