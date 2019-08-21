Стало известно, когда появится второй национальный парк в Алтайском крае

Новости 22.08.2019 14:50 195

Работа по созданию второго национального парка, в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Алтайском крае» началась в регионе, сообщает офсайт правительства региона.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина, распоряжения со стороны Минприроды России были получены «буквально вчера». Федеральное ведомство попросило подготовить материалы по созданию второго национального парка «Горная Колывань».

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Как пояснил Попрядухин, из всех ныне существующих территорий в Алтайском крае, эта является самой большой и занимает 215 тысяч гектаров. В ее состав входят участки Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского и Третьяковского районов. В пределах указанной территории сосредоточено большое количество месторождений полезных ископаемых.

По словам министра, нацпарк должен быть создан до 2023 года. Однако, местное население оказалось против. Жители указанных территорий написали в адрес краевого правительства коллективное обращение с указанием своего отрицательного отношения к данной инициативе. Под обращением подписались свыше 1000 человек.

Поскольку при создании национального парка должны учитываться не только природоохранные моменты, но и множество других факторов, было принято решение проработать альтернативный вариант создания горного нацпарка в других границах.

«Мы прорабатываем возможность повышения статуса природного парка «Предгорье Алтая» до национального парка», - рассказал Владимир Попрядухин.

Он добавил, что в июне в Минприроды России обратились жители Солонешенского района с ходатайством о создании особо охраняемой природной территории.

«Наше министерство, изучив ситуацию, поддерживает данное предложение и выходит с инициативой организации ООПТ в статусе национального парка в предгорной части Алтайского края на базе созданного природного парка краевого значения «Предгорье Алтая» и существующих заказников краевого значения «Каскад водопадов на реке Шинок», «Бащелакский» в Солонешенском районе, «Чинетинский» в Краснощековском районе. Данная инициатива, по нашему мнению, является достойной альтернативой планируемому созданию в 2024 году на землях Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и Змеиногорского районов национального парка «Горная Колывань», - сообщил Владимир Попрядухин.

Также, по его словам, сейчас в регионе на этапе реализации находится проект по расширению границ заповедника «Тигирекский» в Курьинском районе. Идея поддержана как местной администрацией района, так и местными жителями.

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В прошлом году краевое правительство одобрило увеличение заповедника на 8855 гектаров, однако окончательное решение должно принять Минприроды России.

В настоящее время на территории Алтайского края функционируют 103 ООПТ краевого уровня и одна ООПТ федерального уровня общей площадью 849,08 тысячи гектара (или 5,3% от площади края): Тигирекский заповедник (федерального значения), 38 государственных природных заказников, 63 памятника природы, 2 природных парка.

За пять лет (с 2013 по 2018 годы) создано 15 и расширено 5 ООПТ краевого значения на общей площади 119 тысяч гектаров. Созданы 8 памятников природы, 3 заказника, природный парк «Предгорье Алтая».

К 2025 году создание новых и расширение существующих ООПТ позволит увеличить их общую площадь в 2 раза – до 1616,6 тысячи гектара (9,6% от площади края).