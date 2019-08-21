Стало известно, когда появится второй национальный парк в Алтайском крае

Работа по созданию второго национального парка, в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Алтайском крае» началась в регионе, сообщает офсайт правительства региона.
По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина, распоряжения со стороны Минприроды России были получены «буквально вчера». Федеральное ведомство попросило подготовить материалы по созданию второго национального парка «Горная Колывань».
Единственный выход - создание национального парка
Как пояснил Попрядухин, из всех ныне существующих территорий в Алтайском крае, эта является самой большой и занимает 215 тысяч гектаров. В ее состав входят участки Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского и Третьяковского районов. В пределах указанной территории сосредоточено большое количество месторождений полезных ископаемых.
По словам министра, нацпарк должен быть создан до 2023 года. Однако, местное население оказалось против. Жители указанных территорий написали в адрес краевого правительства коллективное обращение с указанием своего отрицательного отношения к данной инициативе. Под обращением подписались свыше 1000 человек.
Поскольку при создании национального парка должны учитываться не только природоохранные моменты, но и множество других факторов, было принято решение проработать альтернативный вариант создания горного нацпарка в других границах.
«Мы прорабатываем возможность повышения статуса природного парка «Предгорье Алтая» до национального парка», - рассказал Владимир Попрядухин.
Он добавил, что в июне в Минприроды России обратились жители Солонешенского района с ходатайством о создании особо охраняемой природной территории.
«Наше министерство, изучив ситуацию, поддерживает данное предложение и выходит с инициативой организации ООПТ в статусе национального парка в предгорной части Алтайского края на базе созданного природного парка краевого значения «Предгорье Алтая» и существующих заказников краевого значения «Каскад водопадов на реке Шинок», «Бащелакский» в Солонешенском районе, «Чинетинский» в Краснощековском районе. Данная инициатива, по нашему мнению, является достойной альтернативой планируемому созданию в 2024 году на землях Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и Змеиногорского районов национального парка «Горная Колывань», - сообщил Владимир Попрядухин.
Также, по его словам, сейчас в регионе на этапе реализации находится проект по расширению границ заповедника «Тигирекский» в Курьинском районе. Идея поддержана как местной администрацией района, так и местными жителями.
Площадь национального парка составит 160 тысяч га
В прошлом году краевое правительство одобрило увеличение заповедника на 8855 гектаров, однако окончательное решение должно принять Минприроды России.