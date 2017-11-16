АКЗС обсудит с населением дополнительную ответственность за плохое благоустройство

Новости 22.08.2019 14:15 152

Накануне АКЗС вынесло на общественное обсуждение проект поправок к региональному закону об административной ответственности за совершение правонарушений в области благоустройства муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Поправки подготовлены Барнаульской гордумой, проект планируется внести в повестку сентябрьской сессии АКЗС.

Речь идет о расширении перечня территорий, за размещение на которых автомобилей последует привлечение к административной ответственности. Также предложено ввести административную ответственность за нарушение установленных правилами благоустройства требований к размещению и содержанию строительных, детских, игровых и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок, малых архитектурных форм, в том числе скамеек, ограждений, а также других элементов благоустройства, если наказание за это не предусмотрено соответствующим Кодексом.

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Кроме того, обсуждается введение административной ответственности за невыполнение установленного правилами благоустройства порядка уборки территорий муниципалитетов: ступеней и площадок перед входами в здания (за исключением многоквартирных домов), строения и сооружения, складирование снега на тротуарах и внутридворовых проходах, на газонах и кустарниках, у водоразборных колонок и других местах, а также за нарушение требований по размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного оформления, их повреждение, перемещение, снос, если наказание за это не предусмотрено КоАП.

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В качестве наказаний для граждан предполагаются предупреждения или штрафы граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Общественное обсуждение законопроекта продлится с 22 августа по 9 сентября. Документ предлагается принять в первом чтении через месяц.