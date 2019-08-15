Россельхоз дал оценку экономического ущерба от лесных пожаров

Новости 22.08.2019 13:10 140

Около 7 млрд рублей составил экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, пишут РИА «Новости».

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — уточнил Клинов во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его данным, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. По состоянию на среду, 21 августа, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 млн гектаров, из них 1,013 млн — это труднодоступные территории.

Сложнее всего с пожарами обстановка сохраняется в Красноярском крае, где горят почти 80 тыс. гектаров. Сейчас там введен режим ЧС.

Кроме того, режим ЧС объявлен также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. В качестве причин указываются сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.