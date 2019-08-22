На целевую форму обучения в Алтайский медуниверситет поступили 293 студента

Новости 22.08.2019 12:35 144

В Алтайском государственном медицинском университете подведены итоги приема на целевую форму обучения. Относительно прошлого года квота приема увеличена на 25 мест. В текущем году в вуз зачислено 293 «целевика», из них 243 студента (83%) поступили, заключив договор с Министерством здравоохранения Алтайского края. Напомним, в текущем году изменилась процедура целевого набора. Теперь будущий специалист заключает договор не с медицинской организацией, а с министерством здравоохранения региона. Это даст возможность при изменении кадровой ситуации в больнице, к которой ранее был прикреплен «целевик», предложить ему трудоустройство в другом учреждении края.

«Благодаря слаженной скоординированной работе министерства здравоохранения края, главных врачей медицинских организаций и вуза, особенно в 2018–2019 годах, на целевые места в вуз удалось привлечь наиболее подготовленных и одаренных абитуриентов и сохранить их для Алтайского края, а в перспективе – решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных районах края. На 243 целевых места Минздрава Алтайского края претендовали более 800 человек, конкурс составил почти 4 человека на место. Такого раньше никогда не было. Добиться столь высоких результатов во многом помогает профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей, которую вуз организует совместно с министерством здравоохранения региона, с личным участием министра здравоохранения Дмитрия Попова», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Отмечается поступательный рост проходных и средних баллов на целевое обучение за четыре последних года, улучшился общий уровень подготовки поступающих. Так, минимальный проходной балл на лечебный факультет составил 197 баллов (2018 год – 161 балл), на педиатрический – 179 баллов (2018 год – 176 баллов), медико-профилактический – 198 баллов (2018 год – 190 баллов), на стоматологический факультет – 230 баллов (2018 год – 212 баллов), фармацевтический – 192 балла (в 2018 году – 169 баллов). Средний балл вырос на 10% – с 60,53 балла в 2018 году до 66,33 балла в 2019 году.

Самый высокий конкурс на целевые места в АГМУ зафиксирован на педиатрическом, лечебном и фармацевтическом факультетах.

Полина Гадзелих из поселка Коминтерн Волчихинского района зачислена в АГМУ по целевому направлению на лечебный факультет.

«К поступлению в медицинский университет начала готовиться еще с 8 класса, уже тогда поняла, что хочу помогать людям. Связать жизнь с медициной решила, потому что не вижу себя в другой профессии. Планирую стать офтальмологом, в нашей районной больнице уже несколько лет нет этого специалиста, людям приходится ездить за помощью в другие районы, хочется исправить эту ситуацию. Как только решила, что хочу быть врачом, начала узнавать про учебные заведения, много читала о них на сайтах, но в итоге остановилась на АГМУ, так как он самый престижный в Сибири», – поделилась Полина.

Выпускница Рубцовского медицинского колледжа Юлия Межевикина планирует после окончания обучения трудоустроиться в городской больнице №1 города Рубцовска.

«Еще со школьной скамьи понимала, что мое место именно в медицине, что именно в этой нише я смогу реализовать все свои амбиции и стремления. Мне нравится моя специальность медицинской сестры, но однажды я поняла, что не хочу останавливаться на достигнутом. Выбирать не пришлось, не задумываясь, решила поступать в АГМУ. К тому же, знакомые и друзья, успешно отучившиеся в этом университете, настойчиво советовали поступать именно сюда», – рассказала Юлия.

Отметим, на протяжении последних четырех лет АГМУ сохраняет процент целевых мест для выпускников школ и медицинских колледжей Алтайского края – более 70% в общем числе бюджетных мест. Студенты целевого набора гарантированно обеспечены рабочими местами после окончания вуза.

Как показал опрос абитуриентов, проведенный в социальных сетях университета и непосредственно в приемной комиссии, при выборе медицинского университета они ориентировались на позиции вуза в авторитетных рейтингах, на достижения студентов и преподавателей АГМУ, богатую историю и славные традиции, научные школы. Немаловажным поступающие из городов и районов края считают обеспечение студентов местами в общежитиях, расположенных в центре города. Помимо этого, абитуриенты АГМУ в числе преимуществ вуза называли созданные условия для всестороннего развития студентов – в университете действуют более 30 спортивных секций, около 10 творческих кружков хореографической, вокальной, театральной направленности. Вуз оплачивает поездки студентов, участвующих в значимых олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Активисты, проявляющие себя в учебе, волонтерской деятельности, творчестве и спорте получают повышенную стипендию.

Многие поступающие сообщали, что уверенно выбрали будущую профессию, потому что видят, какое внимание уделяется сфере здравоохранения Президентом и Правительством страны, как повышается престиж профессии и уровень заработной платы медиков. Большинство опрошенных называло тесную совместную работу вуза и министерства здравоохранения региона и личное участие министра здравоохранения в судьбе выпускников. Молодые специалисты-медики обеспечиваются жильем, получают подъемные и социальные льготы. В Алтайском крае создаются условия для работы врачей, развивается материально-техническая база больниц и поликлиник как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах. В ближайшие годы развитие системы здравоохранения Алтайского края продолжится, и все выпускники АГМУ будут обеспечены работой после окончания университета.