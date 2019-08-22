Беспрецедентно: единороссы сорвали заседание Бийской думы

Новости 22.08.2019 12:05 1183

22 августа в Бийске "остановилось" заседание гордумы, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о лишении полномочий тех депутатов, кто не покинул свои посты после декларационного скандала. Сегодня оставшиеся народные избранники должны были подготовить и озвучить свой ответ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Едва заседание началось, депутат-единоросс Константин Белый попросил об экстренном перерыве, аргументировав это необходимостью провести совещание фракции. Перерыв был объявлен, однако по его окончании единороссы в зал заседания не вернулись. Следствием данного демарша стала утрата заседанием правомочности в связи с отсутствием кворума (в зале осталось менее половины депутатов – 14 человек).

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Опустело, в том числе, и кресло председателя Думы Сергея Ларейкина, которое заняла Елена Речкова – лидер думских эсеров. После перерыва вернулся только мэр города Александр Студеникин, который предложил дать «Единой России» больше времени.

Депутаты пока не расходятся, ожидая возможного возвращения коллег. Насколько известно «Политсибру», подобного в практике бийской гордумы не бывало ранее никогда.

Мы попытались связаться с Сергеем Ларейкиным, однако он не ответил на вызов. Источник издания сообщает, что Ларейкину якобы не хватало голосов по вопросу рассмотрения представления прокурора города, поэтому он "убежал из Думы, но не закрыл ее". Представление прокурора Бийска касается рассмотрения вопроса о возможном досрочном прекращении полномочий трех депутатов БГД.