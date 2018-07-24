Барнаульскую многоэтажку пять лет терроризирует стая крыс

Новости 22.08.2019 11:40 265

В Барнауле жители дома по Малахова,122 столкнулись с серьезной проблемой: в здании поселилась стая крыс. Причем грызуны размножаются быстрее, чем их успевают травить. Они комфортно чувствуют себя как в подъезде, так и во дворе, пишет «КП-Барнаул».

Одна из жительниц дома сообщила о проблеме в городском сообществе «Черное и Белое Барнаул». Как позже девушка рассказала изданию, с грызунами она борется уже давно.

"Около пяти лет это все тянется. Летом крысы бегают по двору, детской площадке и в палисаднике. Зимой они обитают в подъезде, спокойно ходить невозможно. Еще я лично несколько раз отгоняла от них детей. Им же любопытно, пытаются потрогать или палками тычут. Мало ли чего можно ждать от крыс. Бывает из подъезда выйти страшно, грызуны сидят прям перед дверью", - поясняет собеседница.

По словам жительницы Барнаула, один раз одна из крыс чуть не набросилась на её маму. Женщина пошла выкидывать мусор в мусоропровод, а возле него сидел грызун. После крыса поднялась на задние лапы, стала кидаться и шипеть. Теперь в семье выбрасывают мусор только в уличный бак.

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«Я каждый раз звоню в ЖЭК и ругаюсь с ними. После этого приезжают и травят крыс, но это не сильно помогает. Часть грызунов все равно бегает по двору и в подъезде, остальные дохлые лежат на дороге, пока их не уберут жители дома. Мы уже и сами пробовали травить крыс, не помогает. Я уже не знаю, куда обращаться», - сетует девушка.

На такие жалобы в управляющей компании только разводят руками. Мол, они сделали все от них зависящее, а дальше как быть с оставшимися живыми крысами они не знают. По мнению юриста, жильцы имеют право обратиться в вышестоящие инстанции.

«В таком случае жильцу дома, в котором есть нерешенная проблема, нужно обратиться в инспекцию строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю. Написать заявление и указать, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями. После этого специалисты проведут проверку и выдадут предписание управляющей компании», - говорит Сергей Веселых.

К слову, с чем связанно массовое нашествие грызунов, тоже непонятно. Как уверяет Ольга, в подъезде у них регулярно проводят уборку. По наблюдениям девушки, раньше, когда рядом не было такого количества продуктовых магазинов, крыс тоже не было. Но как её заверили работники магазинов, у них все обрабатывается от грызунов.