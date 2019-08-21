Новосибирцы через суд добились отмены взносов за капремонт

Новости 22.08.2019 10:20 355

Супружеская пара из Новосибирска добилась отмены своей задолженности через областной суд. Об этом пишет Тайга.инфо.

Начисление произошло из-за неверного определения возраста дома. В областной программе было указано, что дому больше пяти лет, хотя по факту лет было меньше. Квартиру по адресу Стартовая, 1 семья Лобановых купила в строящемся доме. Секция здания была введена в эксплуатацию в июле 2015 года, а обязанность по уплате взносов наступает через пять лет.

Однако, несмотря на это в декабре 2018 года у них накопился долг в 23,5 тыс. рублей. Об этом было сказано в иске, который подала семья в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Несмотря на то, что с 2017 года в Новосибирской области действует постановление местного правительства, дающее право на пятилетнюю отсрочку платы за капремонт собственникам квартир, которые были сданы после ноября 2013 года, в Фонде модернизации ЖКХ решили иначе.

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По мнению представителей Фонда, принадлежащего областному министру ЖКХ, «обязанность по уплате взносов за капремонт возникает по истечении восьми месяцев с момента включения дома в региональную программу». В связи с этим, дом на Стартовой был включен в региональную программу капремонта в ноябре 2013 года, но с указанием, что его сдали в 2012 году. Однако к тому времени еще не была построены секция, в которой жили Лобановы.

Несмотря на это, Октябрьский районный суд посчитал, что семья неверно истолковала нормы права. Однако, областной суд решил иначе. Коллегия по гражданским делам установила, что если секция дома на Стартовой была сдана только 8 июля 2015 года, значит весь дом не мог быть сдан в 2012-м, как это указано в региональной программе капремонта.

«Судом первой инстанции допущены нарушения материального и процессуального права», — дал понять областной суд.

Таким образом, апелляционной инстанцией было принято решение освободить семью от обязанности уплаты взносов на капремонт.