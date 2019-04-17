ФАС отклонила апелляцию «Вимм-Билль-Дана» к Барнаульскому молочному комбинату

Новости 22.08.2019 10:55 178

​Апелляционная коллегия ФАС России подтвердила решение алтайского УФАС о спорном дизайне упаковок йогуртов компаний «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) и Барнаульского молочного комбината (БМК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ВБД обратился в УФАС с жалобой, заявив, что дизайн упаковки йогурта «Молочная сказка» вкус «земляника+клубника» схож до степени смешения с дизайном упаковки йогурта «Чудо» вкус «клубника-земляника», производства ВБД. По мнению ВБД, потребители могут перепутать два товара и совершить ошибочную покупку йогурта «Молочная сказка» вместо йогурта «Чудо».

Алтайское краевое УФАС не установило сходства до степени смешения продукции компаний и прекратило дело в отношении БМК, поскольку в ходе расследования было выявлено различие дизайна упаковок и этикеток йогуртов. Однако ВБД обратился в ведомственную досудебную инстанцию - Апелляционную коллегию ФАС России. Компания заявила, что Алтайское краевое УФАС нарушило единообразие практики применения норм антимонопольного законодательства.

Изучив материалы дела, коллегиальный орган ФАС России заключил, что Алтайское краевое УФАС, все сделало верно. Довод заявителя о неправомерности использования результатов опросов с сайта и социальной сети ВКонтакте в качестве надлежащего доказательства по делу также был опровергнут.

По результатам опросов, большинство респондентов посчитали этикетки йогуртов не схожими до степени смешения, и отметили, что при покупке продукции их нельзя перепутать.

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В результате, Апелляционная коллегия выводы Алтайского краевого УФАС по делу признала мотивированными и соответствующими единообразию практики рассмотрения дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, подтвердив обоснованность прекращения производства в отношении БМК в связи с отсутствием в действиях компании недобросовестной конкуренции.