В Алтайском крае за неделю снизилась безработица

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, в том числе, в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
При этом, край вошел в десятку субъектов РФ, где снижение численности безработных наиболее значительно, оказавшись единственным подобным регионом Сибирского федерального округа. Республика Алтай и Омская область вошли в число семи субъектов РФ, где безработица выросла.
«С 7 по 14 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 719,2 тыс. человек», - говорится в сообщении.
Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 94 855 человек.
На 14 августа 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1 % от численности экономически активного населения.
Почти половина российских регионов отметилась ростом безработицы. Алтайский край вошел в число лидеров
По состоянию на 14 августа 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц.