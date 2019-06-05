В Алтайском крае за неделю снизилась безработица

Новости 22.08.2019 9:50 169

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах, в том числе, в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

При этом, край вошел в десятку субъектов РФ, где снижение численности безработных наиболее значительно, оказавшись единственным подобным регионом Сибирского федерального округа. Республика Алтай и Омская область вошли в число семи субъектов РФ, где безработица выросла.

«С 7 по 14 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 719,2 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 94 855 человек.

численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 15 040 человек;

численность работников, работавших неполное рабочее время, – 78 848 человек;

численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 967 человек.

На 14 августа 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1 % от численности экономически активного населения.

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По состоянию на 14 августа 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц.