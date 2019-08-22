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Снова гостиница? На бывшем участке экс-мэра Барнаула вырубают реликтовый лес

Новости
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Пресс-релиз ЛДПР о рубках вековых сосен на Змеиногорском тракте неожиданно вывел «Политсибру» на любопытную историю о бывшем мэре Барнаула и уголовном деле за махинации с земельными участками, заведенном на экс-депутата АКЗС. Как все это связано с бассейнами и автомобильными гонками – читайте в нашем материале.

В редакцию поступило письмо от пресс-службы алтайского реготделения ЛДПР, в котором сообщалось о жалобе жителей поселка Ерестной на вырубку леса в районе строительства, ведущегося, по данным источника «Политсибру», на территории бывшей школы по адресу: Змеиногорский тракт, 83. Этот участок имеет весьма богатую «биографию». Согласно данным кадастровой карты, последний раз он был поставлен на учет 2 июля 2019 года и предназначен для размещения гостиницы или гостиничного комплекса. Площадь территории составляет почти 25 «соток», кадастровая стоимость – около 4,5 млн рублей. Недвижимость находится в собственности публично-правовых образований.

Источник «Политсибру» сообщил, что в 2008 году к началу учебного года в расположенной на участке школе был сделан капремонт, а на территорию подведен газ. Однако, буквально месяц спустя, жителям Ерестного было заявлено, что на газовый котел нет денег. Жители предложили самостоятельно внести средства и «сброситься» на покупку котла. Однако, реакции на это предложение не последовало, а школу быстро снесли. Вместо нее был построен другой объект.

Усадьба Савинцева

По сообщениям СМИ, в 2010 году этот участок был сдан в аренду зарегистрированной в Омске компании «Транс-Инвест», аффилированной с тогдашним мэром Барнаула Игорем Савинцевым. Разрешенное использование участка изменилось с эксплуатации школы на строительство и эксплуатацию сперва хосписа, а затем – гостиницы. Именно она и была там построена. По документам. В материалах же уголовного дела, заведенного позже на Игоря Савинцева, гостиница фигурировала в качестве коттеджа его сына – Максима. Усадьба самого мэра располагалась по соседству.

В 2015 году против Игоря Савинцева было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, с ноября 2010 по июнь 2011 года Савинцев подписал постановления о предоставлении по заниженной стоимости земельных участков, принадлежащих муниципалитету, двум обществам с ограниченной ответственностью, аффилированными с членами его семьи. Следователи уверены, что этими действиями Барнаулу был причинён имущественный ущерб в размере более 11 млн рублей. В августе 2015 года Савинцев подал заявление об отставке «по состоянию здоровья».

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24 марта 2017 года Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Суд Центрального районного суда Барнаула приговорил его к четырем годам условно. Было установлено, что с 2009 по 2015 годы Савинцев незаконно выделил в аренду себе и своим сыновьям несколько земельных участков общей стоимостью более 60 млн рублей.

Игорю Савинцеву суд дал четыре года условно, Максиму Савинцеву суд назначил пять лет лишения свободы за мошенничество, присвоение и растрату, совершенные организованной группой (дело УК «Доверие»). В прошлом году он освободился досрочно. Коттедж-гостиницу в 2017 году постановили убрать, а участок вернуть муниципалитету. В мае текущего года постройка была снесена.

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К релизу ЛДПР прилагались фотографии, на одной из которых был виден щит с номером разрешения на строительство – № 22-RU 22100300-269-2018, выданного администрацией Центрального района Барнаула 12 июля 2018 года. В реестрах выданных разрешений такого обнаружить не удалось.

Источник «Политсибру» сообщил, что строительством руководит некий В.А. Баздырев. В базе данных «Спарк-Интерфакс» среди алтайских предпринимателей обнаружилось два человека с такими фамилиями и инициалами. Один из них зарегистрирован в 2016 году, ведет деятельность легкового такси. Информация о втором Баздыреве – Владимире – оказалась гораздо более любопытной.

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Владимир Баздырев – президент барнаульского автоклуба, организатор соревнований по дрэг-рэйсингу. С 2011 по 2015 год участвовал в госзакупках, поставлял химикаты для бассейнов. С 2015 по 2017 годы был совладельцем гостиничного бизнеса в Сочи. С 2003 года совместно с Натальей Корягиной учредил компанию ООО «Атлантика», причем в 2005 году Корягина стала тоже Баздыревой.

«Атлантика» – фирма, стоимостью 25,5 млн рублей, занимается сантехническими работами и монтажом систем отопления и кондиционирования воздуха. С 2011 года получает госконтракты по всей стране. В 2019 году их заключено два, на общую сумму 30 млн рублей.

Совладелец «Атлантики» Наталья Баздырева (бывшая Корягина) владеет также фирмой ООО «Водород», занимающейся тем же самым, что и «Атлантика». Директором «Водорода» числится Анна Корягина, которая до 2017 года носила известную в Барнауле фамилию Кушнарева.

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Чем прославились Кушнаревы?

С 2016 по 2018 год разбиралось дело Алексея Кушнарева – бывшего депутата АКЗС от ЛДПР, получившего в прошлом году 3,3 года условно за махинации с земельными участками. По версии обвинения, с августа 2012 по июль 2016 года он, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах, продал 142 объекта недвижимости — земельные участки и жилые дома в поселке Лесной Индустриального района Барнаула.

В результате, от незаконной предпринимательской деятельности Кушнарев получил доход на общую сумму более 123 млн рублей, что является особо крупным размером. В ходе следствия было допрошено более 100 свидетелей, проанализировано более 250 дел с правоустанавливающими документами. В СМИ писали, что сделки Алексей Кушнарев проводил через своего младшего брата Николая.

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А что с лесом?

По поводу ведущихся сейчас рядом с территорией бывшей школы рубок леса источник «Политсибру» сообщил, что на топографической съемке лес отсутствует. Указаны отдельные, отстоящие далеко друг от друга лиственные деревья, однако в действительности там плотно растут сосны. Представители администрации, приезжавшие на место, сообщили жителям, что леса здесь нет. Рабочими был предъявлен документ, разрешающий вывоз одного некондиционного дерева, хотя вырублено гораздо больше. Обращения в различные инстанции, в том числе, в КАУ «Алтайлес», результата не дали.

"Политсибру" продолжает следить за развитием ситуации.

Автор: Максим Стрелковский

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