Адвокат Надвоцкого прокомментировал «раскаяние» своего подопечного

Новости 22.08.2019 8:45 730

Адвокат экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого не смог подтвердить ранее появившуюся информацию о том, что его клиент якобы полностью признал свою вину во взяточничестве.

Накануне "Алтайская правда" со ссылкой на и.о. руководителя регионального СУ СКР Константина Мальцева написала, что следствие по уголовному делу выходит на финишную прямую. Осенью планируется завершить расследование. "Экс-правоохранитель полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сотрудничает со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом", - констатировало издание.

Суд еще на 3 месяца продлил пребывание в СИЗО главному алтайскому антикоррупционеру Новости 11.01.2019 19:47 Вадим Надвоцкий будет содержаться под стражей как минимум до середины апреля 1161

Между тем "Политсибру" удалось связаться с адвокатом Надвоцкого Максимом Гордеевым, для которого слова представителя следствия оказались полным сюрпризом. "Я не могу сейчас подтвердить или опровергнуть сказанное Мальцевым. На это у меня нет разрешения от клиента и какой-либо предварительной договоренности", - прокомментировал юрист.

Кроме того, Гордеев пояснил, что не владеет информацией о том, когда дело может поступить в суд. "Думаю, правильнее этот вопрос было бы адресовать следователю, который ведет данное дело - Виктору Ватутину", - заявил собеседник.

«Воровать опасно всем»: следователь из Алтайского края рассказал о борьбе с коррупцией Новости 25.07.2019 7:40 "Политсибру" пообщался с Виктором Ватутиным, известным по целому ряду громких дел 755

Напомним, главного краевого борца с коррупцией задержали в ноябре 2018 года вместе с его бывшим коллегой Евгением Гречишкиным. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Сумма взятки – 5 млн рублей. По версии правоохранителей, в июле-сентябре 2018 года Вадим Надвоцкий вместе со своим экс-коллегой получил взятку от предпринимателя – руководителя предприятий. За эту сумму начальник дал подчиненным указание прекратить оперативно-розыскные мероприятия и другие проверки нарушений закона.

Главный алтайский антикоррупционер не признал своей вины – адвокат Вадима Надвоцкого Новости 09.01.2019 18:30 В ближайшие дни суд решит, стоит ли продлевать срок содержания под стражей для Надвоцкого 1033

Надвоцкому предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ – получение взятки (ч. 6 ст. 290) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

Ранее, в начале года, Максим Гордеев рассказывал «Политсибру», что его клиент не делал признательных показаний, вопреки циркулировавшей в отдельных СМИ информации.