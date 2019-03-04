Мать и дочь занимались распространением наркотиков на Алтае

Новости 22.08.2019 8:15 169

Следственный комитет Республики Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении матери и дочери, занимавшихся распространением наркотиков в виде «закладок». Об этом сообщает сайт местного управления СК.

По имеющимся данным, 36-летняя женщина и ее 18-летняя дочь сейчас обвиняются по восьми эпизодам, предусмотренных статьями о покушении к распространению наркотических средств, совершенной группой лиц в крупном размере.

Матери девушки также вменяется обвинение в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. По мнению следствия, за время «деятельности» по распространению наркотиков семья решила легализовать полученные средства путем покупки автомобиля.

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Как утверждает официальная версия, женщина со своей дочерью через интернет связывались с неустановленным лицом, от которого получали информацию о местонахождении партий наркотических веществ с целью дальнейшей перепродажи.

Тайники-закладки распространялись на территории Горно-Алтайска, после чего сообщалось их местоположение соучастнику. За это они получали деньги путем переводов через электронные системы платежей.

Автомобиль был приобретен в период с декабря 2018 по январь 2019 года.

Дело сейчас передано в суд. За данные правонарушения предусмотрен срок до 20 лет лишения свободы.