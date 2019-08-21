Алтайский край рискует потерять уникальную территорию с краснокнижными животными и растениями

Новости 21.08.2019 18:25 1474

Алтайский край за 15 лет потеряет более 160 тысяч га уникальной территории с краснокнижными животными и растениями, если не создаст нацпарк, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

Национальный парк "Тогул" необходимо создать в Алтайском крае, чтобы сохранить природные комплексы таежных низкогорий с их краснокнижными растениями и животными, сообщил на заседании правительства в среду министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

Он отметил, что речь идет о территории, которую планируется взять под охрану посредством создания нацпарка под рабочим названием "Тогул".

"Основной целью является сохранение природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Здесь произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также 43 вида животных, включенных в Красные книги края и страны. Это ключевая орнитологическая территория международного значения. Временной период риска потери природоохранной, научной, эстетической и рекреационной ценности, если территория не будет взята под охрану, оценивается в 10-15 лет", - подчеркнул министр.

Первый нацпарк появится в Алтайском крае в этом году Новости 05.02.2019 8:51 Площадь национального парка составит 160 тысяч га 1058

Попрядухин отметил, что основой нацпарка станут заказники Тогульский и Ельцовский.

По словам чиновника, парк должен быть создан до 2020 года, однако власти уже столкнулись с рядом проблем. Так, на один из участков территории будущего нацпарка еще в 2012 году была выдана лицензия на недропользование: разрешительные документы на добычу золота получила одна из новосибирских компаний. Однако никакие работы на территории по факту не ведутся. В связи с этим власти будут настаивать на аннулировании лицензии.

"Алтайскому краю гордиться почти нечем. По доле особо охраняемых природных территорий мы опережаем в Сибири только Томскую область, но отстаем от всех остальных - Алтайский край располагает 5,3% площадей, относящихся к особому статусу охраны. Предусмотрено создание 8 заказников, одного дендрологического парка, двух нацпарков, более 20 памятников природы. Это позволит достичь отметки 1 млн 616 тыс. га, что составит почти 9,6% от общей площади региона", - сказал Попрядухин.

Жителям Алтая предлагают выбрать название для первого национального парка Новости 03.04.2019 14:15 Парк появится к концу 2019 года в низкогорье Салаирского кряжа 363

Напомним, в Алтайском крае обитает 164 вида животных и 204 вида растений, занесенных в различные Красные книги.