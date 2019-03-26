Пловец из Германии совершил заплыв на Телецком озере

Новости 21.08.2019 18:50 374

В Республике Алтай спасатели МЧС обеспечили безопасность известного рекордсмена германского адвоката Фалька Тишендорфа во время его заплыва на Телецком озере.

Отметим, заплыв состоялся в рамках акции «Переплывая Россию». По информации пресс-службы МЧС, Тишендорф плыл по Телецкому озеру два дня и преодолел значительное с небольшими передышками. Кстати, ранее он совершал заплывы на реках Волга, Енисей, Лена, Обь, Ладожском озере, Кандалакшскому заливу Белого моря в полярных широтах, на озере Байкал.

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«Я переплываю Россию и так, шаг за шагом, открываю для себя эту огромную страну, которую очень люблю. Прожив здесь более 16 лет, я не перестаю удивляться, насколько она красива и необъятна» - поделился Фальк Тишендорф в интервью «РГ».

Как утверждает пловец, Телецкое озеро - одно из самых красивейших мест, где ему когда либо приходилось бывать.

Фальк Тишендорф - профессиональный юрист, член правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, с 2016 года является официальным представителем федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в России.