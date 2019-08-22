Сибирский фестиваль триатлона пройдет на «Бирюзовой Катуни»

Новости 21.08.2019 17:55 333

С 23 по 25 августа на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь» пройдет Сибирский фестиваль триатлона, в рамках которого состоится чемпионат Алтайского края по триатлону и любительские забеги.

Напомним, триатлон - это мультиспортивная гонка, состоящая из непрерывного последовательного прохождения трех этапов - плавания, велогонки и бега.

На старт выйдут около 500 спортсменов из 20 регионов России, а также Казазстана. Ожидается приезд на фестиваль почетных гостей: старшего тренера сборной России по триатлону Андрея Гудалова, президента Федерации триатлона России Петра Иванов, чемпиона Республики Казахстан по триатлону на стандартной дистанции Дмитрия Либера, заместителя министра спорта Алтайского края Максима Рябцева.

Соревнования пройдут в двух категориях. На дистанции Altai3race Sprint спортсмены должны на время проплыть 0,75 километра, проехать на велосипеде 20 километров и еще 5 километров пробежать. Более сложный и зрелищный маршрут - Altai3race 113. Участникам этой дистанции необходимо проплыть почти два километра, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать полумарафон - 21 километр. Для самых юных спортсменов состоится детский забег - Altai3race Kids. Кроме того, в первый день фестиваля пройдет ночной забег с фонариками.

Как отмечают в Федерации триатлона Алтайского края, на «Бирюзовой Катуни» созданы идеальные условия для тренировки и проведения таких соревнований. «Особенность заключается в том, что плавательный этап состоится в чистом искусственном озере с комфортной температурой воды. Велогонка и бег пройдут по живописным природным местам вдоль реки Катунь и мимо Тавдинских пещер. Здесь ровный асфальт, хорошие тротуары, отличный водоем, современнейшая инфраструктура», - отмечают организаторы.

В рамках фестиваля предусмотрена и деловая программа. Запланирована рабочая встреча представителей федераций триатлона Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и спортивных движений любительского спорта Сибири, а также судейский семинар.

Денис Маховский, директор серии стартов ALTAI3RACE: - Мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, позволят внести существенный вклад в развитие туризма и спорта Алтайского края, продемонстрировать, что наш регион может быть спортивной столицей Сибири. Одна из важных задач - сформировать судейский корпус Алтайского края по триатлону, а в рамках проведения соревнований создать сообщество «Спортивные волонтеры Алтая», наметить точки развития зимнего триатлона в регионе. А самое главное, фестиваль триатлона - отличная возможность собрать в одном месте множество любителей спорта и туризма и спланировать календарь стартов на 2020 год.

Вместе со спортсменами в Алтайский край приедут большие группы поддержки - около 500 болельщиков. Все желающие посмотреть на крупное спортивное событие также приглашаются на «Бирюзовую Катунь».

Программа мероприятий Сибирского фестиваля триатлона

23 августа

12:00−17:00 - Заезд участников, регистрация, выдача стартовых пакетов Altai3race Sprint.

15:00 - Судейский семинар.

16:00 - Лекторий. Спикер Дмитрий Либер.

17:00 - Брифинг для Altai3race Sprint.

18:00 - Pasta Party.

21:00 - 90* Light Run забег с фонариками.

24 августа

10:00 - Altai3race Sprint.

12:00−17:00 - Регистрация, выдача стартовых пакетов Altai3race 113.

14:00 - Altai3race Kids - детский забег.

15:00 - Встреча представителей федераций триатлона.

17:00 - Брифинг для Altai3race 113.

18:00 - Pasta Party.

19:00 - Концерт. Культурная программа

25 августа

8:00 - Altai3race 113.

17:00 - Награждение спортсменов, закрытие фестиваля.