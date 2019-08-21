Пока без Алтая. Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу

Новости 21.08.2019 16:10 333

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова исполнительного секретаря организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо.

Речь идет об установках, расположенных в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке. Напомним, установки перестали передавать данные вскоре после ЧП в Архангельской области.

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в соцсети, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.

Сообщалось, что станции «замолчали» в Билибино, Залесово (Алтайский край), Кирове и Дубне. А вот информации о проблемах со станцией в Пеледуе до этого момента не было.

The Wall Street Journal: в Алтайском крае прекратился мониторинг радиационного фона Новости 21.08.2019 7:40 13 августа радиологическая станция в Залесовском районе Алтайского края перестала передавать данные мониторинга 1044

Причины «молчания» станции не разглашаются, официальных заявлений сделано не было. По сети распространяется мнение о том, что таким образом власти пытаются скрыть ставшее следствием взрыва распространение по континенту радиоактивных частиц.

В результате трагедии погибли семь человек, ранения получили трое военных и трое специалистов «Росатома». Президент России Владимир Путин через 11 дней после инцидента заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.