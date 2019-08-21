Краевые депутаты приблизят прожиточный минимум пенсионера к 9 тысячам рублей

Величина прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2020 год составит 8894 рубля. Это больше аналогичного показателя 2019 года: в настоящее время он равен 8669 рублям.
На сессии регионального Заксобрания 29 августа в двух чтениях будет рассмотрен законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2020 год». Докладчиком выступит начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. Если депутаты АКЗС проголосуют "за", то прожиточный минимум для пенсионеров вырастет в регионе на 225 рублей.
За первый квартал 2019 года данный показатель составил 9908 рублей в среднем на душу населения
Добавим, прожиточный минимум пенсионера необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии. Так, благодаря принятию аналогичного закона около 102 тысяч пенсионеров в крае получат федеральную социальную доплату до установленной величины прожиточного минимума в текущем году.