Какие факультеты стали самыми популярными у алтайских студентов?

Новости 21.08.2019 14:35 524

Учебные заведения Алтайского края начинают подводить итоги. Приём в вузы на очную и очно-заочную формы обучения бакалавриата и специалитета завершен, передает «АиФ-Алтай».

Бюджет сформирован

«В 2019 году на бюджетном наборе по программам бакалавриата и специалитета студентами стали свыше 5,5 тысяч абитуриентов. Всего же, по состоянию на 31 июля, подсчитано, что было подано около 50 тысяч заявлений», – говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Самые востребованными направлениями стали экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, психология, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, дизайн. А вот изобразительное искусство, музыкально-инструментальное искусство и физическая культура оказались наименее востребованные.

Причём без вступительных испытаний, по результатам олимпиад в 2019 году, в вузы Барнаула поступил 31 абитуриент. В целом, по ведущим вузам региона средний балл ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения составил 69,34, что на 1,54 пункта выше, чем в предыдущем году. Лидером оказался Алтайский филиал РАНХиГС со средним баллом 80,17.

Рабочие в почёте

С каждым годом растёт популярность и престиж средне-специальных образовательных учреждений, где уже через пару лет обучения можно получить профессию и выходить на работу, параллельно постигая азы в вузе на заочном отделении. К тому же, как правило, стоимость обучения в ссузах несколько ниже, да и конкурс меньше, но опять же по некоторым направлениям.

По словам специалистов, из-за роста престижности профессиональных образовательных учреждений в этом учебном году было увеличено число бюджетных мест – 10049, для сравнения в прошлом году было 9982.

При этом самый большой конкурс был отмечен по направлениям «правоохранительная деятельность», «право и организация социального обеспечения», «банковское дело», «финансы».

«В Краснощековском районе повысили подъемные для молодых учителей «педагогика дополнительного образования» и, что особенно радует, – «наладчик аппаратного и программного обеспечения». То есть можно сказать, что на сегодня дети не только хотят быть экономистами и юристами, но ещё и хотят быть наладчиками оборудования – станочники тоже попали в число популярных профессий», - добавляет Лариса Терновая.

На данный момент продолжается набор на платной основе. В большинстве образовательных учреждениях документы принимают до конца сентября.

В августе распоряжением Виктора Томенко определены 120 студентов ссузов, которые в новом учебном году будут получать именную стипендию губернатора. Это 1000 рублей ежемесячно сверх академической стипендии – в качестве поощрения и поддержки талантливых молодых людей.

Кроме того, ежегодно из краевого бюджета поощряются девять «птенцов» Алтайского медуниверситета, а также восемь стипендиатов премии губернатора имени лётчика-космонавта Германа Титова.