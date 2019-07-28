Иркутская чиновница, назвавшая пострадавших от паводка «быдлом», ушла в отпуск

Новости 21.08.2019 14:05 349

В отношении руководителя управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич началось служебное расследование. Поводом стала аудиозапись, на которой некая женщина, с похожим голосом, в грубой форме высказалась о пострадавших от наводнения жителей Тулуна.

Известно, что губернатор области Сергей Левченко отправил Алашкевич в отпуск. Сама пресс-секретарь назвала произошедшее провокацией.

«Губернатор Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, — говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте региона. — Напомним, на прошлой неделе в телеграм-каналах, социальных сетях и СМИ появилась аудиозапись с голосом, похожим на голос главы пресс-службы, в которой дается негативная оценка событиям, происходящим в территориях, пострадавших от паводка».

Началась эвакуация жителей Тулуна из-за угрозы наводнения Новости 28.07.2019 18:30 По прогнозам синоптиков, река Ия в Тулуне к вечеру поднимется выше критических значений 1724

На сайте правительства также сказано, что подлинность аудиозаписи на предмет монтажа проверит специализированная организация.

Между тем стало известно, что экспертиза, проведенная телеканалом РЕН-ТВ, подтвердила подлинность аудиозаписи и голоса на ней.

Напомним, что ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой голос похожий на голос Ирины Алашкевич комментирует приезд президента России Владимира Путина в Тулун на встречу с пострадавшими от паводка.

«Он (Владимир Путин — прим.ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле (речь идет о пункте временного размещения — прим. ред.), с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву», — говорится на аудиозаписи.

Сама Ирина Алашкевич заявила, что не будет комментировать данную тему, пока не появятся официальные результаты экспертизы.