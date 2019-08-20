«Коммунальные войны»: как защищаются права потребителей услуг ЖКХ

Новости 21.08.2019 13:30 288

ЖКХ – одна из самых проблемных областей городской инфраструктуры. Споры по предоставлению и оплате коммунальных услуг чрезвычайно разнообразны и затрагивают широкие слои населения.

Ненадлежащее качество предоставляемых услуг, необоснованные начисления в квитанциях, незаконные отключения воды или подачи электроэнергии – регулярно с этими и другими касающимися коммунальных услуг проблемами сталкивается множество людей и далеко не все знают, как защитить свои права в случае их нарушения.

Сразу оговоримся, что на практике решить какой-либо спор с управляющей компанией удается лишь через суд. Досудебные соглашения довольно редки, а иногда и решения суда компаниями попросту игнорируются до тех пор, пока не последуют карательные меры со стороны соответствующих государственных органов. Тем не менее, добиться справедливости все-таки можно, если четко знать и понимать, на каких документах основывать свои требования.

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Где прочитать о своих правах?

Вопрос документации четко разъяснен Пленумом Верховного суда РФ: там, где отношения жильцов и коммунальщиков четко не регулируются профильными законами, на них распространяется закон «О защите прав потребителей».

Если отдельные нормативные акты, такие как, например федеральные законы «О газоснабжении» или «Об электроэнергетике», неприменимы к возникшей между гражданином и поставщиком коммунальных услуг спорной ситуации, то гражданин может защитить свои права точно так же, как и в иных ситуациях, регулируемых законом о защите прав потребителей.

Так, в частности, потребитель коммунальных, так же, как и любых других, услуг имеет право требовать соответствия качества предоставляемой услуги заявленному в договоре. То есть, подаваемая в квартиру горячая вода должна быть действительно горячей (не ниже 57 градусов Цельсия днем и 55 – ночью), мусор должен вывозиться своевременно, электроэнергия – соответствовать заявленным характеристикам напряжения. Кроме того, поставщик обязан обеспечить безопасность в процессе предоставления услуг, то есть, организовать этот процесс таким образом, чтобы в обычных условиях получатель услуги не подвергал опасности свои жизнь и здоровье.

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Что делать, если ваши права нарушаются?

В случае нарушений потребитель имеет право требовать от поставщика возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывом, превышающим установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неудовлетворения исполнителем законных требований потребитель вправе обратиться в суд.

Подобные ситуации рассматриваются судом по правилам гражданского судопроизводства, установленным части 1 статьи 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» для защиты своих прав и взыскания с исполнителя понесенных расходов и убытков потребители вправе обратиться в суд, по своему выбору, по месту своего жительства, по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения или исполнения договора.