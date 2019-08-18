Пограничники задержали еще одного нарушителя на границе Алтайского края

Новости 21.08.2019 13:00 243

Нарушитель государственной границы был пойман пограничниками на участке села Староалейского Третьяковского района. Позже выяснилось, что план пересечения границы он готовил в течение года. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сообщается, что неизвестный сказал пограничникам, что он турист, который отстал от своей группы. Документов при нем никаких не оказалось. В итоге, все обстоятельства были изучены и проверены. Оказалось, что нарушитель границы готовился к преступлению в течение года.

Выяснилось, что он в течение периода подготовки часто ходил вблизи границы со стороны сопредельного государства в целях изучения рельефа и естественных складок местности, делал зарисовки в виде географической карты, пытался установить время несения службы пограничных нарядов.

Отправной точкой окончательного принятия решения о перенесении границы стала новость о туристической группе, которую задержали пограничники на границе России. Эту историю он использовал в качестве легенды для сокрытия своих мотивов. Несмотря на детально разработанный план, его идея провалилась.

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Сейчас пограничным управлением в отношении нарушителя расследуется уголовное дело по факту незаконного пересечения границы России.

С начала 2019 года Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено около 80 уголовных дел в отношении лиц, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации.