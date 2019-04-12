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Сотрудники Алтайского моторного завода не вышли на работу из-за долгов по зарплате

Новости
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Прокуратура  Ленинского района проверила исполнение трудового законодательства в части своевременности оплаты труда на Алтайском моторном заводе. Весь год за этим предприятием на постоянной основе ведётся наблюдение, передают «Вести 22».

Как информирует СМИ, последний раз деньги рабочие получали в июле, это был расчёт за май. За июнь и июль зарплата не выплачивалась.

На данный момент по факту обращения сотрудников завода началась дополнительная проверка. Известно, часть сотрудников не вышла на работу из-за хронических долгов, люди обратились с жалобами в прокуратуру.

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Старший помощник прокурора Ленинского района Мария Занина отмечает, за июль этого года сумма долга составила около 7 миллионов в отношении 290 работников. Руководству завода грозит уголовная ответственность за невыплату заработной платы.

Как пояснили в прокуратуре, в июне были произведены небольшие выплаты, поэтому материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного производства не направлены. По некоторым данным, в ближайшие дни рабочим выдадут зарплату за июнь, а в сентябре – за июль.

Напомним, что проблемы с выплатной заработной платы на моторном заводе случаются не впервые, а в апреле текущего года АО «Алтайский моторный завод» признано банкротом. В отношении предприятия было введено конкурсное производство.

Автор: Политсиб.ру

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