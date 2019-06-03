Собираемость налогов в Алтайском крае выросла с начала года

Новости 21.08.2019 11:55 385

За семь месяцев 2019 года в Алтайском крае собрано более 80 млрд рублей налогов и страховых взносов. Об этом губернатору Виктору Томенко рассказал начальник регионального УФНС Юрий Куриленко, передает офсайт краевого правительства.

Общая сумма поступлений в бюджетную систему страны и государственные внебюджетные фонды за январь - июль 2019 года составила 80,044 млрд рублей. Из этой суммы в разные уровни бюджета поступил 51,216 млрд рублей (105,6% к аналогичному периоду 2018 года).

В консолидированный бюджет края зачислено более 35,4 млрд рублей (рост на 2,5%), в том числе доходы краевого бюджета составили 27,3 млрд (прирост - 0,8%), а доходы муниципалитетов - 8,1 млрд рублей (прирост - 8,9%).

По итогам шести месяцев 2019 года в собственных доходах региона, без учета поступлений из федерального бюджета, налоговые платежи составили 83%.

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Основной рост поступлений обеспечен такими источниками, как налог на доходы физических лиц (прирост - 9,7%), налог на добавленную стоимость (прирост - 23,6%), налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (прирост - 27,2%), а также поступления от субъектов, работающих со специальными налоговыми режимами (прирост - 13,6%).

В ходе рабочей встречи Виктор Томенко отметил необходимость дальнейшей работы по внедрению контрольно-кассовой техники в соответствии с федеральным законодательством. В настоящее время онлайн-кассы зарегистрировали почти 99% налогоплательщиков Алтайского края, у которых обязанность их применения возникла по итогам реализации трех этапов реформы в сфере применения ККТ за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года.

Всего в различных сферах деятельности используется 45 тысяч единиц ККТ нового поколения. Ее применяют организации и индивидуальные предприниматели при наличных и безналичных расчетах, вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

«Мы знаем, что для отдельных категорий налогоплательщиков установлен бесштрафный период с учетом социальной значимости их деятельности. Речь идет о сфере ЖКХ, об отрасли пассажирских перевозок, о некоторых других категориях предпринимателей. Органы власти прислушались к их обращениям и предоставили им дополнительное время для перехода на использование современной кассовой техники. Поэтому необходимо и в дальнейшем внимательно смотреть и по мере необходимости помогать тем, кто переходит на новую контрольно-кассовую технику», - считает губернатор.