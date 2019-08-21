О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Бийский депутат построит дорогу к местному туркластеру за 18 млн

Новости
1110
0

Аукцион на право строительства дороги к бийскому туркластеру «Золотые ворота» выиграло местное ООО «Дорожник». Заявка от компании, директором которой является  депутат местной гордумы, оказалась единственной.

Начальная цена тендера составляла 18,1 млн рублей. Торги прошли накануне. Интереса у потенциальных участников лот не вызвал, победителем признана заявка от компании «Дорожник». Ее возглавляет Константин Белый, депутат Бийской гордумы.

ООО создано в 2012 году, основной профиль – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. На предприятии трудоустроены 72 человека. «Дорожник» участвовал в 13 аукционах, в 8 из которых одержал победу. Общая сумма заключенных контрактов – 44,528 млн рублей, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».
Объявлен тендер на строительство подъезда к бийскому туркластеру «Золотые ворота»

Объявлен тендер на строительство подъезда к бийскому туркластеру «Золотые ворота»

Новости

Начальная цена тендера составляет 18,1 млн рублей

1525

Подрядчику предстоит построить трехполосную дорогу к туркластеру длиной 300 м. Также исполнитель должен установить дорожные знаки, фонари, сигнальные столбики и прочие необходимые элементы. Работы должны быть завершены к 16 ноября.

Ранее «Политсибру» писал, что к 2018 году на въезде в Бийск на 50 гектарах земли должны были появиться автосервисы, гостиницы, кафе и рестораны, скверы, торговые комплексы и другие объекты. В проект вложено 261 млн рублей из федерального бюджета, 44,7 млн рублей из бюджетов края и города, а также 131 млн рублей частных средств. Однако амбициозным планам пока не суждено сбыться.

В начале текущего года администрация Бийска подписала соглашение с семью инвесторами, готовыми вложить в создание кластера почти 2 млрд рублей. Мэрия, в свою очередь, взяла на себя формирование подъездных путей к территории, на которой будут располагаться туристические объекты. Деньги выделены из городского бюджета, при участии краевых средств.

«Призрачный» бийский туркластер «Золотые ворота» получит 1,9 млрд рублей

«Призрачный» бийский туркластер «Золотые ворота» получит 1,9 млрд рублей

Новости

Соглашение администрация Бийска подписала с семью инвесторами

1037

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000