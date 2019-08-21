Бийский депутат построит дорогу к местному туркластеру за 18 млн

Новости 21.08.2019 11:20 1110

Аукцион на право строительства дороги к бийскому туркластеру «Золотые ворота» выиграло местное ООО «Дорожник». Заявка от компании, директором которой является депутат местной гордумы, оказалась единственной.

Начальная цена тендера составляла 18,1 млн рублей. Торги прошли накануне. Интереса у потенциальных участников лот не вызвал, победителем признана заявка от компании «Дорожник». Ее возглавляет Константин Белый, депутат Бийской гордумы.

ООО создано в 2012 году, основной профиль – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. На предприятии трудоустроены 72 человека. «Дорожник» участвовал в 13 аукционах, в 8 из которых одержал победу. Общая сумма заключенных контрактов – 44,528 млн рублей, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Объявлен тендер на строительство подъезда к бийскому туркластеру «Золотые ворота» Новости 12.08.2019 15:50 Начальная цена тендера составляет 18,1 млн рублей 1525

Подрядчику предстоит построить трехполосную дорогу к туркластеру длиной 300 м. Также исполнитель должен установить дорожные знаки, фонари, сигнальные столбики и прочие необходимые элементы. Работы должны быть завершены к 16 ноября.

Ранее «Политсибру» писал, что к 2018 году на въезде в Бийск на 50 гектарах земли должны были появиться автосервисы, гостиницы, кафе и рестораны, скверы, торговые комплексы и другие объекты. В проект вложено 261 млн рублей из федерального бюджета, 44,7 млн рублей из бюджетов края и города, а также 131 млн рублей частных средств. Однако амбициозным планам пока не суждено сбыться.

В начале текущего года администрация Бийска подписала соглашение с семью инвесторами, готовыми вложить в создание кластера почти 2 млрд рублей. Мэрия, в свою очередь, взяла на себя формирование подъездных путей к территории, на которой будут располагаться туристические объекты. Деньги выделены из городского бюджета, при участии краевых средств.