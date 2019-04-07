Судья краевого арбитража может получить 12 лет за помощь при получении взятки

Новости 21.08.2019 10:50 651

Расследование дела судьи Арбитражного суда, обвиняемого в пособничестве во взяточничестве на 3 млн рублей, завершено в Алтайском крае, пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на и.о. руководителя СУ СКР по региону Константина Мальцева.

"Расследование в отношении одного судьи Арбитражного суда завершено, направлено прокурору. Речь идёт об обвинении в пособничестве во взяточничестве. В отношении ещё одного гражданского лица по этому случаю дело направлено в суд. По второму судье проводятся процессуальные действия для возбуждения уголовного дела", - сказал Мальцев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что оба судьи и житель региона, дело которого уже передано в суд, связаны с одним и тем же фактом взяточничества на общую сумму 3 млн рублей.

"Верховный суд РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении второго судьи. Как только руководство СКР рассмотрит наши материалы и примет решение по возбуждению дела, оно будет расследовано достаточно быстро. Один из судей признал свою вину", - подчеркнул Мальцев.

Двое алтайских судей стали фигурантами уголовного дела Новости 07.04.2019 8:30 Под подозрения попали Владислав Колесников и Руслан Тэрри 1105

Напомним, еще в апреле текущего года сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края. Речь идет о Владиславе Колесникове и Руслане Тэрри.

Так, Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.

ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Колесникова по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Тэрри тоже разрешили возбудить - по ч. 4 ст. 291.1 УК, максимальная санкция которой — те же 12 лет.