Судья краевого арбитража может получить 12 лет за помощь при получении взятки

Расследование дела судьи Арбитражного суда, обвиняемого в пособничестве во взяточничестве на 3 млн рублей, завершено в Алтайском крае, пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на и.о. руководителя СУ СКР по региону Константина Мальцева.
"Расследование в отношении одного судьи Арбитражного суда завершено, направлено прокурору. Речь идёт об обвинении в пособничестве во взяточничестве. В отношении ещё одного гражданского лица по этому случаю дело направлено в суд. По второму судье проводятся процессуальные действия для возбуждения уголовного дела", - сказал Мальцев на пресс-конференции во вторник.
Он отметил, что оба судьи и житель региона, дело которого уже передано в суд, связаны с одним и тем же фактом взяточничества на общую сумму 3 млн рублей.
"Верховный суд РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении второго судьи. Как только руководство СКР рассмотрит наши материалы и примет решение по возбуждению дела, оно будет расследовано достаточно быстро. Один из судей признал свою вину", - подчеркнул Мальцев.
Под подозрения попали Владислав Колесников и Руслан Тэрри
Напомним, еще в апреле текущего года сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края. Речь идет о Владиславе Колесникове и Руслане Тэрри.
Так, Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.