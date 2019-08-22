Алтайские специалисты ответили, как проверить мед

Новости 21.08.2019 12:20 535

Вопрос о том, с каких именно медоносных трав собран пчелиный мёд с собственной пасеки волнует многих пчеловодов. Как быть, если кругом леса и луга, а медоносных трав десятки?

Можно, разумеется, назвать мёд цветочным или разнотравным, но хочется же выделить несколько основных медоносов. Поэтому и считают, что каких трав в местности окружающей пасеку больше, такой мёд и будет.

Пыльцевой анализ мёда - это микроскопическое исследование с целью установления принадлежности пыльцевых зёрен растениям. Как делают пыльцевой анализ мёда?

Вкратце процесс происходит так. Пробу мёда заливают дистиллированной водой и ставят на водяную баню до полного растворения мёда. Полученный раствор центрифугируют. После осадок переносят на предметное стекло и фиксируют спиртовым раствором. Затем проводят подсчёт пыльцевых зёрен. Точность подсчёта и определения пыльцы во многом зависит от опыта работы человека, проводящего анализ.

С помощью пыльцевого анализа мёда можно определить ботаническое и географическое происхождение пчелиного мёда.

Содержание доминирующей пыльцы в российских монофлорных медах равно 45% для подсолнечного мёда и 30% – для липового мёда и гречишного мёда. То есть, если по результатам пыльцевого анализа, содержание пыльцевых зёрен липы 35% - то мёд можно назвать липовым.

Географическое происхождение можно установить по наличию в мёде пыльцевых зёрен растений, имеющих конкретные ареалы или выясняется по определенной комбинации пыльцы.

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят исследования меда и продуктов пчеловодства на показатели качества и безопасности. Исследования проводятся на современном высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами.