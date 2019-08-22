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«Алтай-Кокс» организовал турслет для детей сотрудников компании

Новости
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Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провел детский туристический слет на турбазе села Казанцево Заринского района.

Более 20 школьников преодолевали полосу препятствий, учились разводить костер, ставить палатки, участвовали в викторине «Знаковые места Алтайского края».

Опытные туристы провели для ребят увлекательную экскурсию по местным достопримечательностям.

По итогам состязаний все дети получили грамоты и сладкие призы.

При финансовой поддержке Алтай-Кокса женсовет работает с многодетными семьями, занимается патриотическим воспитанием молодежи, организует мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню семьи, Дню знаний, Дню матери.

Автор: Политсиб.ру

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