«Алтай-Кокс» организовал турслет для детей сотрудников компании

Женсовет Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провел детский туристический слет на турбазе села Казанцево Заринского района.
Более 20 школьников преодолевали полосу препятствий, учились разводить костер, ставить палатки, участвовали в викторине «Знаковые места Алтайского края».
Опытные туристы провели для ребят увлекательную экскурсию по местным достопримечательностям.
По итогам состязаний все дети получили грамоты и сладкие призы.
При финансовой поддержке Алтай-Кокса женсовет работает с многодетными семьями, занимается патриотическим воспитанием молодежи, организует мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню семьи, Дню знаний, Дню матери.