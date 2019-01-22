Алтайский депутат, вышедший из «Единой России» после скандального видео, потеряет еще один пост

Новости 21.08.2019 10:10 572

Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму политсовета партии в Республике Алтай рассмотреть вопрос о снятии Людмилы Ящемской с должности спикера совета депутатов Чемальского района. Об этом сообщает офсайт ЕР со ссылкой на ответственного секретаря комиссии, замсекретаря Генсовета партии Евгения Ревенко.

"По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела, комиссия приняла решение рекомендовать президиуму регионального политсовета "Единой России" Республики Алтай на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о смещении Ящемской с должности спикера совета депутатов", - цитирует во вторник Ревенко пресс-служба партии.

Комиссия партии по этике приняла к сведению заявление Ящемской о выходе из партии. "Согласно представленным в комиссию материалам, Ящемская допустила неэтичное поведение и нецензурные высказывания в отношении туристов. После того, как ей пришло официальное приглашение на заседание комиссии, она написала заявление о выходе из партии, и оно было удовлетворено региональным отделением "Единой России", - сказал Ревенко.

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В пресс-службе напомнили, что "ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, похожая на спикера совета депутатов Чемальского района Республики Алтай, члена "Единой России" Людмилу Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность".

"Сама депутат заявила журналистам, что конфликта с туристами у нее не было, предположив, что ролик был подделан", - отметили в пресс-службе.

В компетенцию комиссии «Единой России» по этике входит рассмотрение действий членов и сторонников партии с точки зрения этических норм. Комиссия по этике была создана в декабре 2018 года.