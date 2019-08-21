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Жители алтайского села выступили против строительства форелевой фермы

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В селе Покровка Первомайского района бизнесмен собирается построить форелевую ферму. Местных жителей смущает ее близость к реке. По мнению людей, это сделано специально, чтобы сливать туда отходы. Подробности в сюжете телеканала «Толк».

Накануне жителям алтайского села пришло письмо от районных властей, в котором сказано, что форелевая ферма заявлена как установка замкнутого водоснабжения,  что исключит сброс на прилегающую территорию, в том числе реку Лосиха.

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«Это сказки, все отходы будут смываться в реку. Почему им не нравится участок в другом месте? Им нужен участок у реки.  Мы уверены, что предпринимателю  нужен слив. На собрании все проголосовали против строительства фермы», - говорят местные жители.

Производство включает бассейны с отливами, но по факту жители села не знают планов бизнеса и не видели экспертиз, разрешающих строительство.

«Люди переживают, что река, которая стала меньше из-за поливов огородов, форелевое производство не переживет и просто пересохнет. Это значит, что тысячи участков останутся без воды. В частности, бизнес может нарушить всю экосистему», - говорится в сообщении телеканала.

Плохой сценарий подтверждает то, что завод форелевой фермы строит не предприятие, а физическое лицо.

Автор: Политсиб.ру

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