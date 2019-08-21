Не заседание, а фарс: барнаульские депутаты намерены сохранить места в городской думе для нарушителей

Новости 21.08.2019 7:10 1803

30 августа Барнаульская гордума проведет первое заседание после летних каникул. Мероприятие продлится рекордные четыре часа, сама же повестка окажется сверхнасыщенной. В центре внимания – официальное принятие отставки экс-главы города Сергея Дугина, утверждение многострадального Генплана, отчет начальника городской полиции. Но особняком стоит голосование по лишению депутатских полномочий трех народных избранников.

Обращает на себя внимание тот факт, что заседание БГД в какой-то мере окажется «выездным» и пройдет в стенах горадминистрации. Это связано с ремонтом, идущим на Короленко, 58. Отметим, что именно в здании на Гоголя, 48 градоначальник последнее время держал отчет перед депутатами БГД.

Первым делом в следующую пятницу депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города. Докладчиком назначен зампредседателя БГД Сергей Струченко.

Почему ушел Дугин, и что ждет Барнаул дальше – депутаты и политологи об отставке мэра Новости 15.08.2019 13:10 30 августа БГД рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий градоначальника 2981

Далее, спустя несколько не столь значимых для обывателей сюжетов, народные избранники доберутся до документа, который могли принять еще зимой 2017 года – Генплана города. На то, чтобы выслушать докладчика (председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов), все обсудить и проголосовать депутатам по регламенту отводится всего лишь 15 (!) минут. Впрочем, учитывая различные круглые столы, общественные слушания, специальные комиссии, все заинтересованные лица свою точку зрения уже представили – и оппозиция, и представители «партии власти». Сомнений в том, что единороссы проголосуют «за» документ ни у кого нет.

Пан или генплан: почему проект развития Барнаула до 2036 года вызывает вопросы Мнения 12.07.2019 7:10 Эксперты разного профиля выносят свой вердикт многострадальному документу 2001

После небольшого перерыва в заседании депутаты заслушают отчет начальника УМВД России по Барнаулу Максима Гердта о проделанной работе за первое полугодие 2019 года. Напомним, что в прошлый раз зимой выступление главного городского полицейского вызвало повышенный интерес у народных избранников.

Однако самый ожидаемый вопрос повестки оказался «спрятан» в конце заседания. Речь о досрочном прекращении полномочий трех депутатов-одномандатников: Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына и Алексея Меркулова.

По каждому из них голосование будет проходить отдельно. Впрочем, никакой интриги нет, обойдется без сенсаций. По данным источников «Полистсибру», каждый раз коллеги по цеху большинством голосов откажутся собственноручно лишать мандатов единороссов, допустивших ошибки при декларировании доходов и имущества за 2017 год.

Краевой суд принял решение по барнаульским депутатам, совершившим ошибки в декларациях Новости 31.07.2019 18:05 Решение Центрального районного суда оставлено без изменений 1619

С чем связана такая тактика – сказать наверняка сложно. По сведениям издания, все в БГД прекрасно понимают, что вслед за этим решением прокуратура обратится в суд с требование аннулировать полномочия трио Перерядов-Лисицын-Меркулов, что через некоторое время и будет сделано. Срок полномочий БГД истекает только в сентябре 2022 года, без мандатов же упомянутые единороссы могут остаться вскоре после Нового года. Выборы в таком случае ориентировочно пройдут весной 2020 года, либо в ЕДГ, 13 сентября. Единственным «бонусом» для нарушителей станет то, что они смогут успеть поучаствовать в выборах нового градоначальника на декабрьском заседании БГД. Впрочем, это уже совсем другая история. Сама же "партия власти" за предстоящие полгода очевидно займется поиском проходных кандидатур на освобождающиеся места в гордуме.

Кстати, в связи с принятием на федеральном уровне закона, дифференцирующего меры ответственности за декларационные промахи для муниципальных депутатов, ждать поблажек нынешним нарушителям не стоит (если на это сейчас делается расчет), так как документ вряд ли получит обратную силу. Это значит, что народным избранникам, допустившим ошибки в декларациях за 2017 год, все-таки придется сдать мандаты.