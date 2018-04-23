Алексей Смертин назначен советником президента РФС

Новости 21.08.2019 8:15 687

Уроженец Барнаула 44-летний Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза. Информация об этом появилась на сайте РФС.

Помимо нового назначения Смертин продолжит работу на посту офицера по борьбе с дискриминацией в футболе. Кроме него, кадровые назначения получили Андрей Лексаков, который стал спортивным директором РФС и Андрей Власов, ставший техническим директором.

Полиция проверяет причастность Алексея Смертина к хищениям в «Динамо» Новости 23.04.2018 17:35 298

Алексей Геннадьевич Смертин родился 1 мая 1975 года в Барнауле. Клубную карьеру в футболе начал в 1992 году в составе барнаульского "Динамо". Играл в составе ряда российских и зарубежных футбольных клубов, в том числе "Локомотиве", "Бордо", "Челси" и других. Кроме того, выступал за сборную России с 1998 по 2006 год, был ее капитаном.

Карьеру игрока завершил в 2008 году. После завершения карьеры был депутатом АКЗС с 2009 по 2011 год. В 2017 году был назначен офицером РФС по борьбе с расизмом.