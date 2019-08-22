Сенатор Белоусов: строительные профессии всегда будут востребованы

Новости 21.08.2019 9:05 264

В преддверии нового учебного года сенатор Сергей Белоусов посетил Алтайский архитектурно строительный колледж.

Высококвалифицированные специалисты строительной отрасли, всегда востребованы, причем на высокооплачиваемых рабочих местах, уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Руководством края ставятся серьезные задачи перед строителями. Как отметил губернатор края Виктор Томенко, к 2024 году, край должен вводить почти 1 млн кв. м в год. То есть объемы нужно увеличить на 70%.

Для достижения таких показателей в том числе, оказывается конкретная адресная помощь для подготовки специалистов отрасли. Так краевым правительством, министерством образования региона в 2018 -2019 годах были выделены серьезные средства на капитальный ремонт Архитектурно строительного колледжа, на приобретение современно оборудования для оснащения центра проведения демонстрационного экзамена, оборудования для оснащения специализированных центров компетенций, приобретения спортивного инвентаря, мебели.

Как отметил Сергей Белоусов, не только получивший строительное образование в институте, но и ставший Заслуженным строителем Российской Федерации, лекции и практические занятия, которые проводили преподаватели тогда строительного техникума, а сегодня Архитектурно строительного колледжа, были самыми интересными и востребованными у студентов. Так и сегодня, например, столярное мастерство, преподаёт народный мастер Алтайского края Сергей Михайлович Колесников.

Традиции подготовки высококлассных специалистов, как рабочих строительных специальностей высокой квалификации, так и управленцев среднего звена - мастеров в колледже сохранились и приумножились. Студенты колледжа не только проходят подготовку, по стандартам международного проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), но и занимают там высокие призовые места.

Сенатор так же отметил большой личный вклад директора Виталия Баленко в то, что колледж, согласно данным Главного информационно-вычислительного центра Министерства образования и науки РФ, возглавил рейтинг 50-ти крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере строительства и архитектуры.