The Wall Street Journal: в Алтайском крае прекратился мониторинг радиационного фона

Новости 21.08.2019 7:40 1045

13 августа радиологическая станция в Залесовском районе Алтайского края перестала передавать данные мониторинга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо.

Зербо сообщает, что вместе с алтайской станцией прекратилась передача данных чукотской, расположенной возле Билибинска. Ранее «замолчали» еще две станции, находящиеся неподалеку от места ЧП в Архангельской области, где 8 августа произошел взрыв, повлекший за собой скачок радиационного фона. Также Зербо выложил у себя в твиттере карту возможного распространения радиации по РФ.

Причины «молчания» станции не разглашаются, официальных заявлений сделано не было. По сети распространяется мнение о том, что таким образом власти пытаются скрыть ставшее следствием взрыва распространение по континенту радиоактивных частиц.

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В «Росатоме» сообщили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома». В госкорпорации трагедию объяснили «стечением обстоятельств», которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

8 августа власти Северодвинска и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, однако быстро нормализовался.